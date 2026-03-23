셀트리온, 20대 근로자 추락사에 “수습에 모든 지원”

셀트리온은 공장에서 작업하던 20대 남성이 추락해 숨진 사고와 관련, 재발 방지를 위해 노력하겠다고 23일 밝혔다.

셀트리온은 이날 홈페이지에 게시한 입장문에서 “송도 캠퍼스 내 작업 중 발생한 안타까운 사고로 유명을 달리하신 협력 업체 근로자분의 명복을 빌며, 유가족분들에게 깊은 애도의 말씀을 드린다”며 “향후 밝혀질 사고 원인이나 조사 결과와는 별개로, 유가족분들과 슬픔을 함께하며 사고 수습 과정에서 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

이어 “이번 사고와 관련해 기관의 사고 수습 및 원인 파악을 위한 조사에 성실히 임하고 있으며, 향후 이러한 사고가 재발하지 않도록 최선의 노력을 다할 방침”이라며 “모든 작업 현장의 안전 관리 시스템을 원점에서 재확인하고, 캠퍼스 내 잠재적 위험 요소를 전수 점검하는 등 안전 대책 강화에 만전을 기하겠다”고 강조했다.

셀트리온은 사고 당시 사전 안전 절차와 장비 점검은 마친 것으로 확인되나, 구체적인 사고 경위는 확인 중에 있다고 덧붙였다.

전날 오전 11시 4분께 인천 연수구 송도동 셀트리온 공장 내 한 건물에서 20대 A씨가 3m 아래 지상으로 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

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