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李대통령 “국방은 우리 스스로 최종 책임져야”

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박지원 기자 g1@segye.com

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靑 통합방위회의서 비상체제 강조
“국제 정세 복잡… 유기적 협조 중요”

이재명 대통령이 23일 “국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 될 핵심”이라며 자주국방을 통합방위의 핵심으로 꼽았다. 중동 사태의 여파로 주한미군 자산 반출 등 국내 안보에 대한 불안감이 커지는 상황에서 자주국방의 중요성을 재차 강조한 것이다.

이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 중앙통합방위회의를 주재하고 “어떤 상황에 처하더라도 누구의 도움도 받지 않고 스스로, 우리 스스로를 지킬 수 있도록 해야 한다”며 “외부의 어떤 지원도 없는 상태에서 우리 스스로를 지켜낼 수 있어야만 한다”고 말했다. 이 대통령은 이어 “우리는 얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다. 자신감을 확고하게 가져야 할 때”라면서 방위력과 방위산업 등 “모든 요소를 종합해 우리 스스로 자신감도 갖고, 스스로 어떤 악조건에도 우리 스스로를 지킬 수 있도록 체계를 정비하고 대비해야겠다”고 주문했다. 이 대통령이 이처럼 자주국방을 강조한 것은 최근 중동 상황과 연관돼 주한미군의 전략자산 일부가 이동한 정황이 포착돼 국민 불안이 높아진 상황 등을 고려한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “국제 정세가 매우 복잡하고 유동적”이라며 “이럴 때일수록 국가 단위 통합방위 체제가 어느 때보다 중요하다”고 강조하기도 했다. 이 대통령은 “오늘날의 국제 안보 정세는 그 어느 때보다 복잡해지고 있다. 군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격·테러·기후위기·재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황”이라며 “민·관·군·경·소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다”고 말했다. 이어 “각각의 주체들이 전문성과 실력을 기르는 것도 중요하지만 서로 유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다”며 “국가 안보의 가장 중요한 부분은 결국 국민의 통합방위 능력이라고 할 수 있을 텐데 그중에서 가장 중요한 것은 역시 국방”이라고도 말했다.


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