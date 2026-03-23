법무부·KB금융공익재단, 순직 공무원 자녀 지원 ‘맞손’

법무부가 민간 재단과 법무부 소속 순직·공상 공무원 자녀 지원에 나선다.



법무부는 KB금융공익재단과 23일 ‘순직·공상 공무원 자녀의 장학금 및 맞춤형 금융교육 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 연간 지원 금액은 1억원으로, 중학생 150만원, 고등학생 200만원을 졸업까지 지원한다. 협약 내용에는 순직·공상 공무원 자녀의 장학금 지원뿐만 아니라 법무부 직원 및 수용시설 보호대상자 금융교육 지원 등도 포함됐다.

정성호 법무부 장관(왼쪽)과 양종희 KB금융교육재단 이사장이 23일 경기 과천시 법무부 대회의실에서 열린 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 법무부 제공

최근 5년간 순직·공상 공무원 인원은 교정직 526명, 보호직 71명, 출입국관리직 74명이다. 양 기관은 구금·보호·단속 등 업무로 순직하거나 공상을 입은 공무원의 숭고한 희생을 기리고, 부모의 빈자리로 어려움을 겪을 수 있는 자녀들이 학업에 전념할 수 있도록 장학생으로 선발해 안정적인 학업 여건을 제공한다는 계획이다. 법무부 직원과 수용시설 보호대상자들에겐 자산관리 및 금융사기 예방 등 교육으로 안정적 자산관리를 할 수 있도록 돕는다.



정성호 법무부 장관은 “국가를 위한 헌신에 끝까지 보답하는 것은 우리의 당연한 책무”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지