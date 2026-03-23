“중동사태, 오일쇼크·우크라전 합친 수준” [美·이란 전쟁]

이란 전쟁이 역사상 최악의 에너지 위기로 이어질 것이라는 경고가 줄을 잇고 있다. 전쟁이 조기에 끝나더라도 에너지 시장 특성상 충격이 빠르게 가라앉지 않을 것이라는 분석까지 나온다.



22일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이날 호주 캔버라 내셔널 프레스 클럽에서 진행한 연설에서 “현 상황을 종합해 볼 때 이번 위기는 1970년대 두 번의 오일 쇼크와 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 따른 가스 (공급) 충격을 모두 합쳐놓은 수준”이라고 말했다. 그는 “이번 전쟁으로 중동 지역 9개국에 걸쳐 최소 40개의 에너지 자산이 심각하게 또는 매우 심각하게 손상됐다”며 “이대로 위기가 계속된다면 어떤 국가도 그 영향에서 안전할 수 없을 것”이라고 경고했다.

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장. AP연합뉴스

국제유가는 지난 11일 IEA가 역대 최대 규모인 4억배럴의 비축유 방출을 결정한 뒤 한때 80달러대로 떨어졌으나 전황이 격화하며 다시 100달러 이상을 유지하는 상태다. 가스의 경우 충격 본격화가 가시화된 상태다. 영국 파이낸셜타임스는 이란 전쟁 개전 이전 액화천연가스(LNG)를 싣고 출발한 선박이 향후 10일 안에 목적지에 도착한다면서 이후로는 공급이 급격히 줄어 가격이 급등할 가능성이 크다고 선박 중개업체 어피니티 분석을 인용해 보도했다.



문제는 전쟁이 끝난다 하더라도 글로벌 에너지시장은 당분간 어려움에 노출될 것이란 점이다. 영국 시사주간지 이코노미스트는 이날 이란이 미국의 요구대로 호르무즈해협을 재개방하더라도 글로벌 석유 및 가스 시장은 최소 4개월간 공급 부족 상태를 유지할 것이라고 전망했다. 이로 인해 올해 전 세계 석유 생산량은 당초 목표치 대비 3% 줄어들 것으로 추정됐다. LNG 생산량 역시 매달 700만t씩 급감할 것으로 예상됐는데, 이는 연간 LNG 공급량의 약 2%에 달하는 손실이다. 이러한 수급 불균형 탓에 전 세계 원유 재고는 호르무즈해협 재개방 후에도 수 주일간 계속 줄어들 가능성이 크며, 부족한 에너지를 확보하기 위한 사재기가 이어지면서 추가로 가격이 폭등할 수도 있다고 전문가들은 내다봤다.



이코노미스트는 “전 세계가 ‘봄의 기적’을 기도하고 있지만, 설령 도널드 트럼프 미국 대통령과 이란의 종교 지도자들이 이 염원을 들어주더라도 석유와 가스의 물류 문제는 쉽게 진정되지 않을 것”이라며 “에너지시장은 겨울철까지 전쟁의 여파를 겪을 것”이라고 전망했다.

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