火 키운 폭발물질·불법증축… 아리셀 참사와 판박이 [대전 안전공업 화재 참사]

대전 대덕구 안전공업 화재 참사는 2년 전 23명의 목숨을 앗아간 경기 화성시 아리셀 공장 화재와 닮았다는 지적이 나온다. 나트륨과 리튬 배터리 등 화재에 취약한 위험물질 탓에 초기 대응이 어려웠고 업체 측의 불법 증·개축이 화재 시 노동자들의 탈출 동선을 막았다는 이유에서다.

23일 대전 대덕구 안전공업 공장 화재 현장에서 유가족 대표를 비롯한 국과수, 소방, 경찰 등 유관기관 관계자들이 합동감식을 위해 이동하고 있다. 뉴시스

23일 관계 당국에 따르면 안전공업 화재 참사는 2024년 6월 대형 인명 피해로 이어진 아리셀 화재 참사 이후에도 중소·중견업체 산업현장에선 산업재해 발생 시 대응 역량이나 평소 안전관리 점검 및 훈련이 전혀 이뤄지지 않고 있다는 점을 방증한다.

안전공업 참사의 경우 정확한 화재 원인과 업체의 안전관리 미비 여부를 조사하고 있지만 유증기와 기름때, 불법 증축 등이 화재 피해를 키운 요인으로 지목되고 있다. 인화성 물질, 샌드위치 패널, 불법 증·개축 등 대형 참사 때마다 거론돼 온 구조적 취약성이 이번에도 반복된 것이다.



이번 화재를 계기로 화재에 취약한 물질을 다루는 산업현장의 대응 체계가 다시 도마 위에 올랐다. 특히 아리셀이 영세 업체였던 반면 안전공업은 자동차·선박용 엔진밸브를 제조·판매하는 매출 1300억원대의 중견 기업이다.

아리셀 유족들 현장 찾아 묵념 23일 대전 대덕구 안전공업 화재 참사 현장에서 경기 아리셀 공장 화재 참사 대책위·유족 대표들이 희생자들을 향해 묵념하고 있다. 대전=연합뉴스

일각에서는 안전공업 화재로 현대차·기아 일부 차종 생산에 차질이 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 안전공업의 연간 엔진밸브 생산량은 7000만개가 넘는데, 이 중 대부분이 현대차그룹에 납품됐기 때문이다. 현대차그룹은 차종별 엔진밸브 재고를 점검하는 한편 대체 협력사를 모색하고 있다.

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