김수민 “김영환 지사 가처분 인용 시 후보 사퇴… 지사 돕겠다”

국민의힘 소속 김수민 전 충북도 정무부지사가 23일 충북도청 기자실을 찾아 지방선거 출마를 공식화했다.

김 전 부지사는 이날 오전 예비후보 등록을 마친 뒤 가진 기자간담회에서 김영환 지사의 법원 가처분 결과에 따라 후보직 사퇴를 고려하겠다는 배수진을 쳤다. 김 전 부지사는 “만약 김영환 지사님이 제기한 컷오프(공천 배제) 효력 정지 가처분 신청이 법원에서 인용된다면 저는 당연히 후보직에서 사퇴하고 지사님의 재선 선거를 도울 것”이라고 밝혔다.

김수민 전 충북도 정무부지사가 23일 예비후보 등록을 마치고 충북도청을 찾아 기자간담회를 진행했다.

그는 일각에서 제기된 ‘사전 내정설’이나 ‘배신의 정치’ 주장에 대해 단호하게 반박했다. 김 전 부지사는 “김 지사님의 컷오프 직후 중앙당 지도부나 이정현 공천관리위원장과 통화한 사실이 전혀 없다”며 “필요하다면 당일 통화 내역을 증명하는 서류라도 제출할 수 있다”고 강조했다.

출마 결심 배경으로는 당의 위기 상황을 꼽았다. 그는 “현재 국민의힘이 처한 지방선거 상황이 매우 어렵다는 것은 여러 지표와 도민들의 체감도로 확인되고 있다”며 “당초 지사님의 재선을 위해 노력하려 했으나 예상치 못한 컷오프 이후 당의 승리와 건강한 보수의 가치를 지키기 위해 고심 끝에 추가 공모에 응하게 됐다”고 설명했다. 이어 “특정 과정이나 공천 방식을 지도부에 요구한 바 없으며 현재 돌고 있는 루머를 불식시키기 위해서라도 정식 경선을 요청했다”며 “중앙당이 정한 경선 규칙이 무엇이든 그대로 따를 것이며 한 달이라는 짧은 유세 기간 자체가 저에게는 가장 큰 페널티라고 생각한다”고 덧붙였다.

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