정장수 前 대구 부시장 “市 신청사 원점 재검토해야…중구 입지 탈락은 ‘정무적 오판 탓’”

국민의힘 정장수 대구 중구청장 예비후보는 23일 “새로운 대구시장이 선출되면 신청사 건립에 대한 원점 재검토가 불가피하다”고 밝혔다.

대구시 경제부시장을 지낸 정 예비후보는 6∙3 지방선거 이전 대구∙경북 행정통합이 사실상 무산됐지만, 향후 통합이 이뤄지면 안동에 있는 경북도청사를 두고 또다시 막대한 예산을 들여 청사를 건립하는 것은 과도한 예산 낭비라는 것이다.

정장수(왼쪽) 대구 중구청장 예비후보가 지역 재래시장을 다니며 주민들과 인사를 나누고 있다. 선거사무소 제공

정 예비후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 “시청 신청사를 건립하면 동인청사 매각으로 중구 도심은 공동화할 것이라고 많은 주민이 염려하고 있지만, 저는 그렇게 생각하지 않는다”며 이같이 밝혔다.

이어 “대구 지역 국회의원 12명이 행정통합에 최선을 다하고 있고, 대구시의회도 통합에 주도적인 역할을 하고 있다”면서 “지금이 아니어도 통합은 시대의 흐름이고, 신청사 건립보단 통합이 빨리 이뤄질 것”이라고 말했다.

정 예비후보는 행정통합이 이뤄지면 기존 대구시청과 경북도청을 활용하는 게 경제적 측면에서 효율적이고 현실적이라는 주장도 펼쳤다. 그는 “안동에 거대한 행정청사가 있고 대구에도 기존 시청사가 있는데 5000억원이 넘는 예산을 들여 신청사를 짓는 건 불가능하다”고 잘라 말했다.

현재 대구시 신청사 건립을 위한 재원은 확보하지 못한 상태다. 전체 사업비 중 현재 보유한 재원은 신청사 건립 기금으로 모아 놓은 700억원이 전부다. 신청사 건립을 본격 추진하려면 내년부터 매년 1000억원씩 4년간 투입해야 한다. 따라서 사업비 확보가 사실상 어려운 실정이다.

정장수 대구 중구청장 예비후보. 선거사무소 제공

정 예비후보는 이런 어려움을 지적하고 과거 신청사 입지 선정 과정에서도 류규하 현 구청장을 비롯한 중구 관계자들의 ‘정무적 오판’으로 유치전에서 탈락했다는 점을 언급했다.

그는 “신청사 입지를 선정할 때 중구는 아픈 기억이 있다”며 “갈등을 부추기는 집단행동을 하면 감점을 주겠다고 명확히 밝혔음에도 중구는 집단행동을 선택했고 감점을 모두 받아 떨어졌다”고 했다.

앞서 대구시 신청사건립추진 공론화위원회는 2019년 11월 과열 유치행위에 대한 감점을 예고하기도 했다. 하지만 중구는 현수막 등 기구∙시설물을 이용한 유치전을 벌였고 총 34건이 과열 유치행위로 분류되면서 결국 감점 대상이 됐다. 당시 달성군이 2건, 북구가 1건에 불과했던 점을 고려하면 과도한 유치행위가 신청사 유치 탈락의 단초가 된 셈이다.

정 예비후보는 이를 두고 류규하 중구청장 등을 겨냥해 “누구도 책임지지 않았고 누구도 사과 한마디 하지 않았다”고 비판했다. 정 예비후보는 “이런 실수가 다시는 반복돼서는 안 된다. 통합에 대비해 차근히 준비하면 된다”며 “대구∙경북의 중심은 중구”라고 거듭 강조했다.

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