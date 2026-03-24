전남 ‘102개 섬 정주여건 개선’ 1353억 투입

전남도가 올해 여수·완도·신안 등 도내 10개 시·군 102개 섬을 대상으로 총 1353억원을 투입해 정주여건 개선과 안전 인프라 확충에 나선다.



전남도는 23일 섬 주민 생활 편의 향상과 관광객 접근성 개선을 통한 체류형 관광 확대를 위해 이 같은 내용을 담은 섬발전사업을 본격 추진한다고 밝혔다.



도에 따르면 주요 사업은 어업 기반시설 확충과 교통여건 개선, 소득사업 발굴, 문화·복지시설 확충 등이다. 세부적으로는 방파제 보강과 물양장 설치, 마을안길 개설 등 어업기반시설을 정비하고, 연륙·연도교 구축과 도선 건조, 여객선 대합실 신축 등을 통해 섬 접근성을 높일 계획이다. 또 어류·해조류 가공 등 섬 특성을 반영한 소득사업을 육성하고, 주민 쉼터와 복지회관, 커뮤니티센터 등 생활 밀착형 문화·복지시설을 확충한다.



올해는 신규사업이 다수 포함됐다. 거문도 덕촌 특성화사업을 비롯해 무안 탄도 응급헬기 착륙장 조성, 여수 동도·삼산면 여객선 접안시설 정비, 고흥 연홍도 해안경관도로 개선, 신안 가거도 국토끝섬 트레킹길 정비 등이 추진된다.



도는 단순 기반시설 확충을 넘어 섬별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 사업을 통해 주민 체감도를 높이고, 체류형 관광 확대를 통한 지역경제 활성화로 이어지도록 한다는 방침이다.



전남도는 제4차 섬종합발전사업 대상 섬 215개를 보유해 전국 371개 가운데 58%를 차지하고 있으며, 총사업비도 7262억원으로 전국 사업비의 절반에 달하는 규모다.

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