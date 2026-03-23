이정현, '컷오프 여진'에 "국힘 재건 위한 불가피한 진통"

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 23일 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 후보들을 중심으로 거센 반발이 나오는 데 대해 "재건을 위한 불가피한 진통"이라는 입장을 내놨다.



이 위원장은 이날 페이스북에 올린 글에서 "지금 우리 당은 위기가 아니라 생존의 갈림길에 서 있다. 이 상황에서 관례대로, 순서대로 공천하면 정치가 아니라 결국 공멸이라고 판단했다"고 말했다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장. 연합뉴스

그는 "정치는 순환해야 살아난다. 그 자리를 비워 청년, 전문가, 현장형 인재가 들어오고 정치 방식 자체가 바뀌는 것이 세대교체를 넘어선 시대 교체"라며 "불편함을, 비판을 피하지 않겠다"고 밝혔다.



컷오프된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 '대구 시민의 여론 수렴이 부족한 결정'이라고 비판한 것을 의식한 듯 이 위원장은 "현지 상황과 확장성, 경쟁력 등 종합적으로 판단했다. 직접 암행하면서 현장 여론도 살폈다"고 설명했다.



이어 "이것은 누군가를 내치는 공천이 아니다. 배제가 아니라 재배치다. 더 크게 쓰기 위한 전략적 선택을 했다"며 "더 큰 역할로 이어가게 해야 한다. 더 높은 책임으로 모시는 것, 그것이 진짜 존중이고 보답이라고 생각한다"고 덧붙였다.

<연합>

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