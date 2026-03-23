부진경자청, 해외 투자 네트워크 가속

부산진해경제자유구역청(부진경자청)은 지난 20일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 ‘AMCHAM Inaugural Ball 2026(주한미국상공회의소 이사진 취임 행사)’에 참가해 부산진해경제자유구역의 투자환경을 홍보하고 글로벌 기업과의 투자 네트워크를 확장했다고 23일 밝혔다.

부진경자청 관계자들이 지난 20일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 ‘AMCHAM Inaugural Ball 2026’에서 제임스 김 AMCHAM 회장(가운데)과 기념촬영을 하고 있다. 부산진해경자청 제공

이번 행사는 주한미국상공회의소(AMCHAM)가 주최한 행사로, 미국계 글로벌 기업 및 국내외 비즈니스 리더 등 800여명이 참석한 가운데, AMCHAM 이사진 소개 및 취임식, 리셉션, 네트워킹 프로그램 등으로 진행됐다.

올해는 글로벌 반도체·모바일 플랫폼 선도기업 퀄컴이 공동 주최를 맡았고, 지엠코리아, 지엠에어로스페이스, 애플, 암웨이, 씨티은행, 제이피모건, 모더나, 화이자 코리아 등 글로벌 기업 관계자들이 참석해 한·미 비즈니스 협력과 투자 교류 확대 방안을 논의했다.

부진경자청은 투자환경 홍보부스를 통해 부산진해경제자유구역의 산업 경쟁력과 투자 인센티브를 집중적으로 소개했다. 특히 홍보영상 상영과 브로슈어 배부, 맞춤형 1대 1 투자 상담을 통해 글로벌 기업 관계자들에게 실질적인 투자 정보를 제공하며 높은 관심을 이끌어냈다. 또 다양한 글로벌 기업 관계자들과 현장 네트워킹을 통해 투자 협력 가능성을 구체적으로 논의하고, 향후 투자유치로 이어질 잠재 투자기업 발굴 기반을 확보했다.

박성호 청장은 “이번 AMCHAM 행사 참가를 통해 부산진해경제자유구역의 투자 경쟁력과 성장 가능성을 글로벌 기업에 직접 알릴 수 있었다”며 “앞으로 해외 기업과의 교류와 협력을 지속적으로 확대해 전략적인 투자유치 활동을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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