홍성주∙김형일 국민의힘 달서구청장 후보 단일화 합의

국민의힘 대구 달서구청장 경선을 앞두고 홍성주∙김형일 예비후보가 단일화에 합의했다.

애초 국민의힘 공천관리위원회는 김용판∙김형일∙홍성주 3자 경선 방침을 발표한 바 있다.

국민의힘 대구 달서구청장 경선에서 홍성주(왼쪽)∙김형일 예비후보가 단일화에 합의하고 기념 촬영을 하고 있다. 김형일 예비후보측 제공

23일 지역 정가에 따르면 홍 예비후보와 김 예비후보는 전날 입장문을 발표하고 “이번 지방선거에서 달서구와 대구시 행정을 두루 경험한 ‘검증된 행정 전문가’가 구청장으로 선출되는 것이 시대적 소명이라는 데 뜻을 같이했다”며 단일화 배경을 설명했다.

이에 따라 양측은 지역 일간지 2곳이 조만간 발표할 여론조사 지지율 결과를 합산해 우위에 있는 인물을 단일 후보로 확정하기로 했다. 이로써 달서구청장 경선은 김용판 예비후보와 홍성주∙김형일 예비후보 중 단일 후보와의 맞대결로 펼쳐지게 됐다.

전직 국회의원인 김용판 예비후보와의 대결에서 이들이 각개전투에 나설 경우 승리를 장담하기 어렵다는 판단이 깔린 것으로 보인다.

앞서 국민의힘 대구 달서구청장 경선에서 지난 20일 손인호 예비후보가 홍성주 예비후보에 대한 지지를 공식 선언하며 단일화가 이뤄진 바 있다.

이들은 “이번 단일화는 단순한 합쳐짐이 아니라 달서의 중단 없는 발전과 구민의 행복 증진을 위해 우리 모두가 ‘원팀’이 되겠다는 강력한 약속”이라며 “이제 하나로 모인 압도적인 힘으로, 김형일·홍성주가 본선 승리를 넘어 달서의 기분 좋은 변화를 완성하겠다”고 강조했다.

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