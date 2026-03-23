李대통령 "국제정세 매우 복잡…자주국방이 통합방위의 핵심"

이재명 대통령은 23일 "국방은 누구에게도 맡겨서는 안 되며 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임을 져야 한다"며 "자주국방이 가장 중요한 통합 방위의 가장 중요한 핵심"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 오후 청와대에서 중앙통합방위회의를 주재하고 "국제 정세가 매우 복잡하고 유동적이다. 이런 때일수록 국가 단위의 통합된 방위체제가 중요하다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

특히 "어떤 상황에 부닥치더라도, 외부의 어떤 지원도 없는 상태에서 누구의 도움도 받지 않고 우리 스스로를 지킬 수 있어야 한다"고 강조했다.



나아가 "우리는 얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다"며 "자신감을 확고하게 가져야 한다"고 했다.



이 대통령은 "우리의 연간 방위비 지출 액수는 북한의 국내총생산의 1.4배라는 통계도 있다. 여기에 군사력 평가에서 세계 5위로 평가를 받고 있다"며 "방위산업 역시 세계가 부러워할 만큼 막강하다"고 설명했다.



이어 "자신감을 갖고 어떤 악조건에서도 우리 스스로를 지킬 수 있도록 체제를 정비해야 한다"며 "국민주권정부는 통합방위 역량과 태세를 획기적으로 강화해 나가겠다"고 약속했다.







한편 이 대통령은 중앙통합방위회의의 의미와 관련해 "1968년 처음 개최된 이래 세계에서 가장 평화롭고 안전한 나라 대한민국을 만드는 데 핵심적 역할을 해왔다"며 "오늘 회의도 엄중한 시기에 열리는 만큼 내실 있는 논의를 기대한다"고 말했다.



또 "국가공동체 역할 중 가장 중요한 게 공동체 자체의 안전을 확보하는 일, 곧 안보"라며 "공동체 내의 치안·질서 유지, 더 나은 삶을 살게 하는 민생문제, 여기에 안보 등 3가지 모두 중요한 일이지만, 그중에서 대전제가 되는 것은 역시 안보 문제"라고 전했다.



그러면서 "어떤 상황에서도 국민의 안전과 평온한 일상을 지키고 국가의 영속성을 보장하는 게 정부의 존재 이유이자, 우리 공직자 모두에게 주어진 가장 중요하고 핵심적인 책무"라고 거듭 강조했다.



이 대통령은 "오늘날 안보 정세가 복잡해지며 군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격, 테러, 기후위기, 재난 등 비군사적 위협에 대해서도 비상하게 대응해야 하는 상황"이라며 "민·관·군·경·소방 등 모든 방위요소가 일사불란하게 대응해야 국가와 국민을 지킬 수 있다"고 유기적 협조체계 구축을 당부했다.

<연합>

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