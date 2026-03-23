金총리 "자본시장 협력"…NYSE 부회장 "대통령 월가방문 강한 인상"

김민석 국무총리는 23일 정부서울청사에서 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장을 접견하고 협력 강화 방안을 논의했다.



김 총리는 접견에서 "한미 자본시장의 발전을 위해 양측이 적극적으로 소통하며 긴밀히 협력하길 바란다"며 구체적 협력 방안을 모색하자고 언급했다.

김민석 국무총리가 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 마이클 해리스 뉴욕증권거래소 부회장을 접견하고 있다. 총리실 제공

해리스 부회장은 이에 "작년 9월 이재명 대통령께서 월가에서 대한민국 투자 서밋을 주재하신 것은 한국 자본시장의 방향성을 보여주는 중요한 신호"라며 "월가와 글로벌 투자자들에게 신뢰를 주는 강한 인상을 남겼다"고 평가했다.



이어 "이런 점은 뉴욕증권거래소에 한국 기업들이 상장할 때도 긍정적 영향을 줄 수 있다"며 "거래소도 한국 기업에 어떤 혜택을 줄 수 있을지 고민해보겠다"고 화답했다.



지난해 9월 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문한 이 대통령은 세계 금융의 중심지인 월가의 금융권 인사들을 만나 투자 서밋 행사를 진행한 바 있다.



김 총리와 해리스 부회장은 자본시장 체질 개선을 위한 한국 정부의 노력과 개선 방향에 대해서도 의견을 나눴다.



해리스 부회장은 이와 관련, 월가가 한국에 대한 긍정적 관심을 갖는데 이 대통령이 매우 중요한 역할을 했다고 거듭 강조했다.



그러면서 한국 정부가 지난 1월 발표한 'MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 선진국 지수 편입을 위한 로드맵'의 후속 조치 등을 통해 외국인 투자자의 접근성을 제고하는 노력이 필요하다고 당부했다.



그는 김 총리의 미국 뉴욕증권거래소 방문을 희망한다고도 언급했다.

<연합>

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