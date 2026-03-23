에스파 윈터, 2억 기부…유니세프 ‘아너스클럽’에 이름 올려

그룹 에스파의 멤버 ‘윈터’가 유니세프 한국위원회와 삼성서울병원 환자행복기금에 1억씩 총 2억을 기부해 유니세프 ‘아너스클럽’에 이름을 올렸다.

그룹 에스파의 멤버 ‘윈터’. 뉴스1

지난 19일 윈터는 유니세프 한국위원회와 삼성서울병원 환자행복기금에 각각 1억 원씩, 총 2억 원을 기부한 걸로 알려졌다. 전달된 기부금은 분쟁과 재난으로 어려움을 겪는 어린이들과 의료 지원이 필요한 환자들을 위해 사용될 예정이다.

이번 기부로 윈터는 유니세프의 고액 후원자 모임인 ‘유니세프 아너스클럽’에 새롭게 가입하게 됐다. 유니세프 아너스클럽은 전 세계 어린이들의 권리와 안전을 위해 기여하는 주요 후원자들의 모임이다.

윈터는 “전 세계 곳곳에서 여러 이유로 일상을 잃은 사람들이 하루빨리 평온한 일상을 되찾길 바란다”며 “팬분들께 받은 사랑을 의미 있게 나누고자 결심했다”고 기부를 행한 배경과 소망을 드러냈다.

이번 기부는 일회성 기부가 아닌 꾸준한 사회적 책임을 실천하려는 윈터의 의지를 나타낸다. 그는 지난해 영남권 산불 피해 복구를 위해 1억 원을 기부했고, 에스파 멤버들과 함께 홍콩 화재 구호 및 진화 지원, 미국 LA 산불 피해 복구를 위한 공연 수익금 일부 기부 등 다양한 사회 공헌 활동을 꾸준히 이어왔다.

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