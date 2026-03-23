말다툼 벌인 사실혼 여성 분리조치 이틀 뒤 살해한 60대

사실혼이던 여성과 격한 말싸움 끝에 살해한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 그는 이 사건 이틀 전에도 같은 장소에서 여성과 금전 문제 등으로 다투다가 경찰에 신고됐고, 당시 경찰은 남성을 해당 주거지 밖으로 분리 조치시켰다.

경찰 로고. 뉴시스

경기 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 A씨를 구속했다고 23일 밝혔다. A씨는 지난 20일 오후 5시쯤 부천시 오정구 한 다가구주택에서 사실혼 관계인 50대 여성 B씨를 둔기로 수 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 당일 B씨와 말다툼을 벌이다가 집 안에 있던 둔기로 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 그는 범행 이후 36분 만에 112에 연락해 자수했으며, 경찰은 현장에서 A씨를 검거했다.

B씨는 지난 18일에도 함께 있었던 A씨에 대해 신고했지만, 경찰은 폭력 행사 등 요건이 충족되지 않아 법원에 잠정조치를 신청하지 않았던 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “A씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.

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