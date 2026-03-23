화사, 홍콩 골목 누비며 ‘여유’ 만끽…수수한 분위기 속 도도한 매력 발산

가수 화사가 홍콩에서 보낸 일상을 담은 근황을 전하며 자유로운 여행 분위기를 드러냈다. 자연스럽고 편안한 모습이 담긴 사진들은 팬들의 시선을 끌고 있다. 사진은 지난 22일 화사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 사진 중 하나. 화사 사회관계망서비스(SNS)

가수 화사가 홍콩에서 보낸 일상을 담은 근황을 전하며 자유로운 여행 분위기를 드러냈다. 자연스럽고 편안한 모습이 담긴 사진들은 팬들의 시선을 끌고 있다.

지난 22일 화사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “걷고 또 걷고 1년 치 행복”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

가수 화사가 홍콩에서 보낸 일상을 담은 근황을 전하며 자유로운 여행 분위기를 드러냈다. 자연스럽고 편안한 모습이 담긴 사진들은 팬들의 시선을 끌고 있다. 사진은 지난 22일 화사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 사진 중 하나. 화사 사회관계망서비스(SNS)

공개된 사진은 홍콩의 골목 및 거리가 담겨 있다. 화사는 그 속에서 여유로운 시간을 보냈다. 그는 짧은 머리와 함께 나시와 청바지를 매치한 간결한 스타일로 홍콩을 즐겼다. 화려하지 않은 수수한 차림으로 등장한 그의 모습은 편안해 보인다.

그렇지만 홍콩에서도 화사 특유의 분위기가 뿜어져 나오며 눈길을 끌었다. 거리에서 다리를 꼬거나 멀리서 카메라를 응시하는 등 일상적인 포즈는 화보를 연상케 했다.

가수 화사가 홍콩에서 보낸 일상을 담은 근황을 전하며 자유로운 여행 분위기를 드러냈다. 자연스럽고 편안한 모습이 담긴 사진들은 팬들의 시선을 끌고 있다. 사진은 지난 22일 화사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 사진 중 하나. 화사 사회관계망서비스(SNS)

홍콩을 관광객으로서 즐기는 모습도 보여줬다. 그는 물건이 꽉차있는 비닐봉지를 두 손으로 끌어 안거나 현지에서 마신 음료를 함께 게재해 홍콩 여행의 만족감을 내포했다.

화사의 홍콩 탐방을 본 누리꾼들은 “그만 예뻐져라” “홍콩에서 즐거운 시간 보내고 갔으면 좋겠다”는 등 댓글을 남겼다.

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