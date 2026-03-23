“합성 아니야?”…백악관서 ‘춤추는 다카이치’ 사진 논란

다카이치 사나에 일본 총리가 미·일 정상 만찬 차 방문한 백악관에서 흥에 겨운 듯 춤을 추는 모습이 담긴 사진이 공개되자 일본 내에서 찬반 양론이 일고 있다.

백악관 홈페이지에는 지난 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 총리 등 일본 측 인사들을 초청해 주최한 만찬 사진이 14장 올라왔다. 영접, 악수, 인삿말, 환송 등 무난한 사진이 대부분이지만, 정장 차림의 다카이치 총리가 왼손에 가방을 들고 춤을 추는 장면이 순서상 첫 번째여서 화제가 됐다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 백악관 만찬장에서 춤을 추고 있다. 백악관 홈페이지 캡처

다카이치 총리 뒤에서 붉은색 상의 차림의 군악대가 연주하는 모습이 함께 담긴 점에 미뤄 일본 헤비메탈 그룹 ‘엑스 재팬’(X Japan)의 곡 ‘러스티 네일’(Rusty Nail) 연주에 맞춰 춤 추는 장면으로 보인다.

앞서 다카이치 총리는 소셜미디어에 올린 글에서 “만찬장 밖에 제가 도착하자 군악대원들이 러스티 네일을 연주해 주셔서 크게 감격했다”고 밝힌 바 있다. 엑스 재팬은 대학 시절 록 밴드 드러머로 활동했던 다카이치 총리가 좋아하는 그룹이다. 특히 러스티 네일은 그가 방송에 출연해 직접 부른 적도 있을 만큼 애창곡이다. 이날 선곡은 트럼프 대통령이 직접 한 것으로 알려졌다.

일본 총리관저가 소셜미디어에 올린 동영상에도 다카이치 총리가 군악대 연주에 맞춰 몸을 흔들면서 노래를 하는 장면이 일부 담겼다. 트럼프 대통령의 환대를 받은 성공적인 정상 만찬이라는 점을 부각하기 위한 것으로 보인다.

이를 두고 일본 내 일각에서는 ‘부끄럽다’, ‘인공지능(AI) 합성 사진이라면 좋았을 텐데’ 같은 비판적 반응이 나왔다. ‘미국이 일본을 얕보니까 이런 사진을 맨 앞에 올리는 것’, ‘이란에서 많은 이들이 숨지고 있는데, 일본 총리는 춤을 추고 있다?’ 등 의견도 제시됐다. 22일에는 한때 ‘#다카이치 사나에는 일본의 수치’라는 해시태그가 퍼지기도 했다.

반대로 ‘주최 측의 서프라이즈에 이렇게까지 기뻐하는 모습을 보면 나라도 맨 처음으로 게시했을 것’, ‘자국의 운명이 걸려 있으니 뭐라도 해야 하는 입장’이라며 충분히 이해할 수 있다는 반응도 제기됐다.

고노이 이쿠오 다카치호대 교수(국제정치학)는 일간 겐다이에 “트럼프 대통령에게 정면으로 맞서면 협상이 깨지니 칭찬으로 기분을 맞춰주는 건 하나의 전략이 될 수 있다. 하지만 좋아하는 곡이 흘러나온다고 춤을 춘다거나 허그를 하는 행동은 지나치다”며 “이런 흐름이라면 트럼프에게 ‘사나에를 길들이는 건 간단하다’는 인상을 줄 수 있다”고 꼬집었다.

다카이치 총리는 이번 방미 일정에서 조 바이든 전 대통령을 조롱하는 사진을 보고 웃음을 참지 못하는 모습으로도 비판을 받았다.

그는 역대 미국 대통령 사진이 나란히 걸려 있는 백악관 내 공간에서 제45대 트럼프 대통령 옆에 조 바이든 전 대통령 얼굴 대신 ‘오토펜’(Autopen·자동 서명기) 사진이 걸려 있는 모습을 손가락으로 가리키며 웃었다. 오토펜 사진은 트럼프 대통령이 그간 꾸준히 제기해 온 바이든 전 대통령의 재임 중 인지력 저하 의혹을 부각하면서 바이든을 조롱하려는 취지에서 건 것으로 분석된다.

입헌민주당 고니시 히로유키 의원은 이와 관련해 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “생각지도 않게 눈을 의심했다”며 “적어도 보고도 못 본 척할 수 없었을까. 미국의 모든 국민에게 매우 죄송하다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지