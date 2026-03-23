봄마다 찾아오는 비염…자연 항염 식품 ‘생강’으로 증상 완화

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환절기와 미세먼지가 심한 봄철이면 ‘비염’으로 일상생활에 지장이 있을 정도로 불편함을 느끼는 환자들이 적지 않다. 특히 꽃가루가 날리기 시작하면 코막힘을 시작으로 재채기, 콧물 등 비염 증상이 더 심해진다.

이에 자연 식품을 통한 증상 완화 방법이 주목받고 있는데, 그중에서도 ‘생강’이 대표적인 식품으로 떠오르고 있다.

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◆ 생강의 핵심 성분, 염증 완화에 도움

23일 식품업계에 따르면 주변에서 쉽게 구할 수 있는 생강에는 ‘진저롤(gingerol)’과 ‘쇼가올(shogaol)’ 같은 활성 성분이 풍부하게 함유되어 있다.

이들 성분은 강력한 항염 및 항산화 작용을 해 코 점막의 염증 반응을 줄이는 데 도움을 준다.

특히 알레르기성 비염의 주요 원인인 면역 과민 반응을 완화하는 데 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

생강은 몸을 따뜻하게 하는 성질이 있는데, 이러한 성질은 코 점막의 혈류 개선으로 이어져 코막힘 증상을 완화하는 데 효과적이다.

이에 비염 환자들 사이에서 간편한 관리법으로 널리 활용되고 있다.

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◆ 일상 속 간편한 섭취 방법

생강은 다른 식품에 비해 다양한 방식으로 섭취할 수 있다.

대표적으로는 생강차가 있다. 생강차를 만드는 방법은 얇게 썬 생강을 뜨거운 물에 우린 뒤 꿀을 첨가하면 된다.

또한 음식에 양념으로 활용하거나 즙 형태로 섭취하는 것도 좋은 방법이다.

다만 생강은 자극성이 있는 식품이기 때문에 과다 섭취 시 위장에 부담을 줄 수 있다. 하루 적정 섭취량을 지키고, 위가 약한 사람은 공복 섭취를 피하는 것이 좋다.

생강은 비염 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있는 자연 식품이지만, 근본적인 치료를 대신할 수는 없다.

◆ 일상 속 환경 관리도 중요

비염 치료는 병을 유발하는 원인을 피하는 ‘회피 요법’이 가장 기본적인 방법이다.

일상에서 실천할 수 있는 관리 방법으로는 먼저 실내 습도를 40~50% 정도로 유지하는 것이 중요하다.

너무 건조하면 코 점막이 자극받고, 너무 습하면 집먼지진드기가 번식하기 쉽다.

또 미세먼지가 적은 날에는 짧게 환기를 하고, 침구류는 60°C 이상의 뜨거운 물로 세탁해 진드기를 제거하는 것이 좋다.

이와 함께 공기청정기를 사용하면 꽃가루나 미세먼지를 걸러내는 데 효과적이다.

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