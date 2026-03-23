'김부장 이야기' 배우 이현균, 4월 17일 결혼

배우 이현균(43)이 교제하던 연인과 결혼한다.



23일 방송계에 따르면 이현균은 4월 17일 서울 시내 모처에서 연인과 백년가약을 맺는다.

배우 이현균. 빅보스엔터테인먼트 제공

신부는 비연예인으로 구체적인 신상은 공개되지 않았다.



이현균은 2009년 연극 '언니들'로 데뷔해 '고령화 가족', '세 자매', '로미오와 줄리엣' 등 무대를 중심으로 활동했다.



이후 드라마, 영화로 영역을 넓힌 그는 '1987', '강릉', '수색자', '닥터 프리즈너', '비밀의 숲2', '나의 나라', '태종 이방원' 등에 출연했다.



지난해 방송된 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 율제 산부인과 교수 조준모 역을, 같은 해 방송된 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 김낙수(류승룡 분)를 압박하는 ACT 인사팀장 최재혁을 연기하며 주목받았다.



올해 하반기 방송을 앞둔 ENA 드라마 '신병4: 사보타주'에서는 변화와 혁신에 진심인 새 대대장 변혁진으로 출연한다.

<연합>

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