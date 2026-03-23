박홍근 기획처 장관 후보자 "국가 곳간은 정부의 전유물 아냐"

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 23일 "민생과 경제·산업에 미칠 영향을 최소화하도록 추가경정예산을 신속히 편성해 국회에 제출하겠다"고 말했다.

박홍근 후보자는 이날 오전 국회 재정경제기획위원회 인사청문회 모두발언에서 "최근 중동 불확실성이라는 외부 충격으로 어렵게 되살아난 경기회복 흐름이 위축될 우려가 커지고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "최근 수치상 경제지표 개선에도 불구하고 'K자형 성장'이라 불리는 양극화의 그늘 속에서 많은 국민이 회복의 온기를 누리지 못하고 있다"며 "특히 유류비 상승은 단순한 물가 수치를 넘어 서민과 소상공인들에게 생존의 문제로 다가온다"고 강조했다.

박 후보자는 기획예산처의 역할과 관련해 "기획예산처가 나라의 곳간지기를 넘어 대전환기를 맞은 대한민국의 미래를 그리는 설계자이자 국가 대도약을 이끄는 컨트롤타워로서 핵심 역할을 수행해야 한다"고 역설했다.

그러면서 "여야를 넘어 국회와 정부를 잇는 견고한 가교로서 첨예한 이해관계를 하나로 묶어내는 정치력을 발휘해 기획예산처의 시대적 사명을 완수하겠다"고 부연했다.

박 후보자는 기획처가 미래전략의 사령탑으로 역할하도록 사회적 대타협의 산물로 국가전략을 세우겠다고 밝혔다.

재정운용 방향과 관련해서는 "지금은 민생부담 및 양극화 완화, 경기회복세 공고화, 잠재성장률 반등 등을 위해 재정의 적극적인 역할이 요구되는 시점"이라면서도 "하지만 재정은 화수분이 아니다"라고 말했다.

그러면서 "단순한 예산 배분의 관행을 혁파하고 국가적 우선순위에 기반한 전략적 자원배분을 위해 실질적인 '탑다운 예산제도'를 정착시키겠다"고 밝혔다.

아울러 "세입기반을 공고히 다지는 노력과 함께 중앙과 지방 재정 전반의 비효율을 점검해 의무·재량 지출을 가리지 않고 성역 없는 지출구조조정을 실시하겠다"고 말했다.

재정의 투명성도 강화하겠다고 밝혔다.

박 후보자는 "국가 곳간은 정부의 전유물이 아니다. 재정 운영의 전 과정에 국민의 목소리를 담아내 국민이 주인이 되는 '열린 재정'을 구현하겠다"며 "국민의 혈세가 어떻게 쓰이는지 전 과정을 투명하게 공개해 재정 민주주의 기틀을 확고히 세우겠다"고 설명했다.

그는 끝으로 "최근 울산 일가족의 비보를 접하며, '정책의 빈 곳'이 초래한 벼랑 끝 절망 앞에서 국가의 존재 이유를 묻지 않을 수 없다"며 "'벼랑 끝에 선 민생에는 기다릴 여유가 없다'는 절박한 심정으로 매 순간 국민의 부름에 응답하겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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