정청래, 김부겸에 공개요청 “대구시장 나가달라”

정청래 더불어민주당 대표는 23일 김부겸 전 국무총리의 올해 6·3 지방선거 대구광역시장 출마를 공식 요청했다.

정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “당대표로서 김 전 총리께 정중하게 요청드린다”며 “민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”고 밝혔다. 이어 “대구시 발전과 국민 통합을 위해 나서달라”며 “김 전 총리만이 낙후된 대구 발전을 이끌 확실한 필승카드”라고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 “이번 지방선거는 민생개혁과제를 완수하고 ‘광주에서 콩이면 부산에서도 콩’이어야 한다는 지역주의 타파, 노무현 정신을 실현한 중대한 분기점”이라며 “광주가 승리하면 대구도 승리하는 역사를 만들겠다”고 했다.

정 대표는 대구·경북 지역의 변화 필요성을 거론하며 “중앙부처와 국정을 두루 경험하고 지역 현안을 깊이 이해하는 인물이 필요하다는 지역민 목소리가 그 어느때보다도 높다”고 설명했다. 그러면서 “당에서도 여러 차례 지역발전을 위해 일해달라고 삼고초려하고 있으며 필요한 당내 절차도 논의 중”이라며 조속한 결단을 촉구했다.

회의에서 정 대표는 검찰개혁 성과를 부각하는 자리이기도 했다. 정 대표는 “검찰청은 역사 속으로 사라지게 됐다”며 “수사권과 기소권, 영장청구권을 독점했던 검찰 권력이 민주주의 원리에 따라 제자리를 찾아가게 됐다”고 평가했다. 이어 그는 “우리는 검찰개혁을 입에 올릴때마다 노무현 전 대통령을 생각한다”며 “대통령님. 늘 죄송했고 늘 감사했다. 깨어있는 시민들의 조직된 힘으로 검찰개혁도 한발 한발 내디딜수 있었다”고 말했다.

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