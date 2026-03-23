호반건설, 시흥거모 B1블록 견본주택 3일간 6000여명 방문

호반건설이 경기 시흥 거모지구에 공급하는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 견본주택에 주말동안 약 6000여 명이 방문했다.

23일 호반건설에 따르면 지난 20일 개관한 견본주택에는 사흘간 방문객이 몰렸다. 이 단지는 지하 2층~지상 24층, 4개동, 총 353가구 규모로 조성되며 이 중 310가구가 일반분양된다. 타입별로는 △84㎡A 233가구 △84㎡B 77가구다.

호반써밋 시흥거모 B1블록 투시도. 호반건설 제공

이 단지는 거모지구 최초로 거실 확장형 및 침실 통합형 등 무상 옵션을 도입해 공간 활용도를 높인 것이 특징이다. 또 입주민 전용 플랫폼을 통한 스마트 건강관리 시스템과 헬스케어, 에듀테크, 로봇카페 등도 도입된다.

단지 인근에 초·중학교 신설 부지가 계획돼 있다. 서울지하철 4호선과 수인분당선 이용이 가능한 신길온천역이 가까운 데다 향후 신안산선(2028년 예정)과 경강선 KTX(2026년 예정)가 개통되면 수도권 주요 도심 접근성이 개선될 전망이다.

분양가는 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 약 1755만원 수준으로 책정됐다. 청약 일정은 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 3월 31일이며, 계약은 4월 13일부터 15일까지 사흘간 진행된다.

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