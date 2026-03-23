대한육상연맹 공식 인증 ‘제14회 김포한강마라톤’ 역대 최대 규모

대한육상연맹 공식공인 인증을 적용한 ‘제14회 김포한강마라톤’이 29일 열린다. 김포시는 올해 대회에 전년도보다 800여명 증가한 7400여명이 참가할 것으로 예상돼 역대 최대 규모로 치러질 예정이라고 23일 밝혔다.

시는 다채로운 부대행사를 마련해 시민 모두가 즐길 수 있는 축제형로 준비한다고 설명했다. 시체육회와 시육상연맹이 주최·주관으로 풀코스, 10㎞, 5㎞ 등으로 진행된다. 철책선과 한강 풍경을 따라 달리는 이색적인 경험이 선사되는 지역의 대표적인 생활체육 이벤트다.

안전을 최우선으로 대회 당일 오전 7시30분∼오후 1시 김포대로∼홍도평로∼금포로(사우사거리∼걸포사거리∼북변IC∼용화사IC∼전류리포구∼전호리마을 입구) 전부 또는 일부 교통이 통제된다. 상황에 따라 순차적으로 해제할 예정이다.

해당 구간 하행차로(강화방면) 일부에서 시내버스 및 마을버스가 우회 또는 무정차 운행한다. 평화누리자전거길 2코스(영사정∼전호리입구∼전류리포구) 구간은 자전거 진입이 제한된다. 유관기관과 협력으로 주변에 안전요원을 촘촘히 배치시킨다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지