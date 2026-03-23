'SNL코리아 시즌8' 더 예리하고 파격적인 풍자 개그로 돌아온다…28일 6시 공개

사회 비판·문화패러디로 웃음을 안겨줬던 코미디 쇼 'SNL코리아'가 시즌 8로 돌아온다.

쿠팡플레이는 오는 28일 8시 'SNL코리아' 시즌8을 공개한다.

'SNL코리아'는 초특급 스타들과 '믿보'(믿고 보는) 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼로, 매 시즌마다 많은 인기를 얻었다.

특히 새롭게 돌아오는 이번 시즌8은 더욱 예리해진 풍자와 감각적인 아이디어, 파격적인 코미디로 한층 업그레이드된 웃음을 예고하며 '역대급 시즌'의 탄생을 기대하게 한다.

공개된 포스터에는 새로운 시즌의 막이 오르기 전, 무대 뒤에서 관객을 향해 카운트다운을 알리는 크루들의 모습이 담겼다.

프로그램을 이끄는 메인MC 신동엽은 수트 차림에 빨간 나비 넥타이를 하고 빨간 커튼사이로 익살스럽게 웃어보이고 있다.

이어 김원훈, 이수지, 정이랑, 이수지, 정성호, 정상훈, 안영미, 김민교, 권혁수, 지예은, 김규원까지 SNL코리아의 웃음을 책임졌던 핵심 크루들도 모습을 드러내 기대감을 높였다.

크루들도 마찬가지로 빨간 커튼 뒤에서 블랙 수트를 차려 입고 관객석을 살펴보는 모습으로 시즌8에서 선보일 고품격 코미디 무드를 각자의 개성을 담아 표현했다.

그동안 초호화 호스트 라인업과 함께 저마다의 코미디 장인다운 면모를 입증해 온 크루들.

이번에는 치열한 경쟁률을 뚫고 합류하게 될 신입 크루까지 '대폭소' 파티가 예상되는 가운데, 1화 호스트는 만능 엔터테이너 탁재훈, 2화에는 천만배우 고아성 출연이 예정돼 있다.

'SNL 코리아' 시즌 8의 1화 탁재훈 편은 28일 저녁 8시 쿠팡플레이에서 시청할 수 있다.

한편, 'SNL코리아'는 42년 전통의 미국 코미디쇼 'SNL(Saturday Night Live)'의 한국판 프로그램으로, 시즌1은 장진 감독이 연출을 맡았고 tvN에서 첫 방송됐다.

이후 2021년 쿠팡플레이에서 리부트했고 OTT감각에 맞춰 방송돼 큰 인기를 얻었다.

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