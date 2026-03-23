오지헌, 父 소개팅녀 수영복 사진에 "조금 과하다"

코미디언 오지헌이 '조선의 사랑꾼'에 합류했다.

23일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 오지헌이 의외의 발언으로 이목을 끈다.

조선의 사랑꾼. TV CHOSUN 제공

오정태, 오나미와 함께 해주 오씨로 뭉친 오지헌은 "(이번 기회가) 우리 아빠 소개팅이잖아"라고 해 놀라움을 자아냈다.

그는 "아빠가 혼자 계셔서 (소개팅 상대를) 섭외해야 하는데, 정태 형이 또"라며 홀로 인생의 황혼기를 보내고 계신 아버지를 위해 소개팅 상대를 물색해 준 오정태에게 감사함을 내비쳤다.

오정태는 "너 진짜 내게 밥 사야 한다. 엄청나다"며 '특급 소개팅녀'를 데려온다고 예고해 기대감을 자아냈다.

오정태는 "지금도 고등학생 같다. 아버지께서 예쁜 분 좋아하지 않냐. (소개팅 상대는) 나도 첫눈에 반한 분"이라며 소개팅 상대의 사진을 오나미에게만 공개했다.

오나미의 격정적인 반응에 오지헌은 조바심을 내기 시작했다. 이윽고 사진을 직접 확인한 오지헌은 소개팅녀의 화끈한 수영복 사진에 "우리 아빠에게 조금 과하다"며 입을 다물지 못 했다.

오정태는 "한 번도 결혼 안 하신 분이다"라는 힌트로 소개팅 상대의 정체에 대한 호기심을 자아냈다.

<뉴시스>

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