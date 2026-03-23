'천만감독' 장항준, 차기작은 저예산 독립영화 '국제변호사'?…"이준혁 캐스팅했다" (연기의 성)

유튜브 'VIVO TV - 비보티비' 모큐멘터리 '연기의 성'

영화 '왕과 사는 남자'로 천만감독 자리에 오른 장항준 감독이 차기작으로 저예산 독립영화 제작에 나선다고 언급해 이목을 집중시킨다.

장항준은 이날(23일) 공개되는 모큐멘터리 '연기의 성'(연출 김의성) 8화에 출연해 저예산 영화 제작을 내세워 교묘한 언변과 전략으로 캐스팅 판을 주도한다.

우선 김의성, 임형준은 장항준의 영화 '왕과 사는 남자' 천만 돌파를 축하하고, 협업 의지도 은근히 드러낸다.

장항준은 "영화에 대한 초심을 잃으면 안될 것 같다"라며 예상과 달리 초저예산 독립영화 '국제변호사'를 직접 기획중이라고 밝힌다.

이어 장 감독은 쟁쟁한 주연 후보 배우들도 언급해 기대감을 높이는데.

여러 배우들 중에서 '왕과 사는 남자'에서 금성대군 역으로 활약했던 "배우 이준혁을 주연으로 캐스팅 했다"고 밝혀 현장 분위기를 달궜다는 전언이다.

유튜브 'VIVO TV - 비보티비' 모큐멘터리 '연기의 성'

그 다음 조연 자리를 두고 김의성과 임형준 사이 미묘한 긴장김이 형성된 가운데, 장항준은 출연료 대신 투자 형식의 참여를 제안하면서 분위기는 예상 밖 흐름으로 흘러간다.

"사고 한 번 쳐보자"라는 장 감독의 제안에 배우들은 점차 작품보다 참여 조건’을 두고 고민하게 된다.

과연 장항준이 내세운 '초저예산 독립 영화 프로젝트'의 의도는 무엇일지, 그리고 이 같은 제안이 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.

한편, '연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리 예능(mockumentary, 가짜 기록물)으로, 실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 넘나드는 콘텐츠다.

모큐멘터리는 연출된 상황을 다큐멘터리 기법으로 묘사해 관객에게 사실처럼 전달하는 장르를 뜻하며, 페이크 다큐멘터리라고도 칭한다.

앞서 박정민, 우현, 박해준, 이동휘, 진서연 등이 출연해 화제를 모은 가운데, 8화에서는 장항준의 캐스팅 전략 이면이 드러나며 또 한 번의 변수 속 전개가 펼쳐질 것으로 기대된다.

장항준이 출연한 '연기의 성' 8화는 23일 오후 6시 'VIVO TV - 비보티비'를 통해 공개된다.

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