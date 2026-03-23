“매일 먹던 식빵 한 조각”…심혈관 위험 67% 높였다

23일 출근길 편의점 매대 앞에서 샌드위치와 핫바 사이를 고르던 직장인 김모(35) 씨의 손길이 잠시 멈췄다. 바쁜 아침 시리얼과 식빵으로 끼니를 때우고 점심 뒤 탄산음료 한 캔으로 입안을 달래는 모습은 현대인의 익숙한 일상이다. 최근 국제 연구에서도 이런 식생활 구조가 실제 심혈관 위험 증가와 연결되는 결과가 확인되면서 경고음이 커지고 있다.

아침 식탁 위 식빵과 탄산음료, 슬라이스 햄까지. 반복되는 간편식 선택이 혈관 건강에 조용한 부담으로 작용할 수 있다는 경고가 나온다. 게티이미지

질병관리청 만성질환 통계 기준으로 국내 성인 고혈압 유병자는 약 1300만명 수준으로 추정된다. 이미 상당수 성인이 심혈관 질환 발생 가능성이 높은 잠재적 혈관 위험 상태에 놓여 있다는 의미다.

식품의약품안전처 자료에서도 국내 성인의 총 당류 섭취량 가운데 40%대 중반이 가공식품을 통해 유입되는 것으로 나타났다. 가공식품 중심 식생활 구조가 혈관 건강 부담을 축적하는 생활 환경으로 자리 잡고 있다는 분석이 나온다.

◆섭취 빈도 늘수록 위험도 ‘계단식 상승’

식빵 자체보다 문제는 초가공식품 중심 식습관의 반복적 노출이라는 점에 전문가들은 주목한다. 국제 학술지 ‘JACC: Advances’에 발표된 대규모 추적 관찰 연구에서도 초가공식품 섭취 빈도가 가장 높은 집단은 가장 낮은 집단보다 심근경색과 뇌졸중 등 주요 심혈관 질환 발생 위험이 약 67% 높은 것으로 분석됐다.

이는 절대 발생률이 아닌 상대 위험 증가 개념으로 개인의 건강 상태와 생활 습관에 따라 차이가 있을 수 있다.

연구 조건 기준으로 초가공식품 섭취가 하루 평균 1회 늘어날 때마다 심혈관 질환 발생 가능성이 약 5% 내외 상승하는 흐름도 관찰됐다. 반복적이고 누적적인 섭취 패턴이 혈관 건강에 지속적인 부담으로 작용할 수 있음을 보여주는 대목이다.

◆하루 여러 번 노출되는 ‘생활 속 가공식품 환경’

직장인의 경우 아침 식빵과 점심 간편식, 오후 간식만으로도 초가공식품 노출 빈도가 빠르게 증가할 수 있다.

탄산음료 한 캔, 과자 한 봉지, 식빵 한 조각, 슬라이스 햄 한 끼 분량 등이 각각 1회 섭취로 계산되는 구조다. 이처럼 일상적 선택이 누적되면서 심혈관 위험 요인에 반복적으로 노출되는 환경이 형성되고 있다는 평가다.

◆대사 교란·만성 염증 영향…식단 전환 필요성

초가공식품은 당류와 포화지방, 나트륨 함량이 높은 반면 식이섬유는 부족한 특성이 있다. 여기에 감미료와 보존제, 유화제 등 다양한 식품 첨가물이 더해진다.

이러한 영양 구성은 대사 균형을 흔들고 만성 염증 반응과 내장지방 축적, 인슐린 저항성 증가와 연관되면서 심혈관 질환 위험을 점진적으로 높이는 방향으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다.

초가공식품 섭취 빈도가 늘어날수록 심혈관 질환 위험 요인이 누적될 수 있다는 연구 결과가 생활 습관 관리 필요성을 시사한다. 게티이미지

연구진은 “초가공식품은 빠르고 간편한 선택처럼 보이지만 장기적으로 혈관 건강 부담으로 이어질 수 있다”며 “식품 라벨을 확인하고 가공 단계를 줄인 식단으로 전환하려는 노력이 필요하다”고 조언했다.

결국 문제는 특정 음식 한 가지보다 반복되는 선택 구조라는 해석이 나온다. 당장의 편의는 짧지만 혈관 건강을 회복하는 과정에는 긴 시간과 생활 전반의 관리 부담이 뒤따를 수 있다. 하루 한 끼라도 가공 단계를 줄이는 선택이 현실적인 출발점이 될 수 있다는 조언이 힘을 얻는다.

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