민주 ‘허위 득표율 논란’, 국힘 ‘대구시장 컷오프 후폭풍’… 여야, 공천 내홍 격화

6·3 지방선거를 앞두고 여야의 공천 내홍이 격화하고 있다. 더불어민주당에서는 예비경선 득표율을 둘러싼 허위 사실 유포 논란이 불거진 데 이어, 국민의힘에서는 대구시장 예비후보 컷오프(공천 배제) 후폭풍이 확산되며 법적 다툼으로 번질 조짐을 보이고 있다. 중진 의원 전원 컷오프와 후보 내정설 등으로 파열음이 거세지자 장동혁 대표가 공천관리위원회에 대구 시민이 후보를 택하는 ‘시민 공천’을 건의했지만, 당내 최다선(6선)인 주호영 의원의 컷오프가 현실화하면서 갈등은 재점화할 것으로 보인다.

(왼쪽부터) 주호영, 이진숙.

국민의힘 이정현 공관위원장은 22일 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 대구시장 예비후보 공천에서 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프 하기로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 국민의힘 대구시장 후보 예비경선은 유영하·윤재옥·추경호·최은석 의원과 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6파전으로 치러지게 됐다. 이 위원장은 “대구의 미래와 대한민국 보수정치를 바꾸기 위한 대구시장 후보 선출과 관련하여 종합적인 논의를 거쳐 경쟁의 틀을 의결했다”고 설명했다. 이날 선정된 6명의 후보자는 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보로 압축된 뒤, 경선을 통해 선출된 최종 후보가 국민의힘 대구시장 후보로 확정된다.



이 위원장은 “이진숙·주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜왔고 또 지켜갈 분들”이라며 “공관위는 두 분의 역할이 대구시당이라는 단일 지위에 머물기보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 크게 쓰이는 게 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 이어 “결코 특정인의 배제가 아니다. 오히려 배제된 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택”이라고 강조했다.



앞서 이날 오전 장동혁 대표는 대구지역 의원들을 만나 비공개 연석회의를 가졌다. 이 자리에서 장 대표는 공천 잡음을 두고 “모든 것이 당 대표 책임”이라며 사과했고, 대구 의원들은 대구시장 공천에 대해 대구 시민이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있는 ‘시민 공천’을 하게 해달라고 요청했다. 장 대표는 이 같은 의견을 이 위원장에게 전달했고, 당초 중진 의원 전원 컷오프를 염두에 뒀던 이 위원장이 한발 물러선 것이다.



컷오프된 주 의원과 이 전 위원장은 즉각 반발에 나섰다. 주 의원은 입장문을 내고 “이 위원장의 결정은 대구시장 선거 포기 선언”이라며 “어떤 설명도, 어떤 근거도 없이 유력 후보를 통째로 잘라내는 방식은 정상적인 정당이 선택할 수 없는 사유화된 ‘공천 권력’의 폭주”라고 비판했다. 이어 장 대표를 향해 “이 위원장의 기괴한 결정을 바로잡아달라”며 당내 자구 절차와 법적 대응을 예고했다. 이 전 위원장도 “납득할 수 없는 결정”이라며 결정을 재고해달라고 촉구했다.

더불어민주당 중앙당 선거관리위원장인 소병훈 의원이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 경기지사 후보 예비경선 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스

민주당 경선 과정에서도 당내 신경전이 과열되고 있다.



민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 입장문에서 “허위 득표율이 문자메시지로 유포되면서 왜곡된 정보로 인해 선거가 혼탁해지고 있다”며 “이번 사안에 대해 어떠한 예외도 두지 않는 무관용 원칙을 적용할 것”이라고 밝혔다. 선관위가 지난 20일 전남광주통합특별시장 본경선에 김영록·강기정·주철현·신정훈·민형배 후보(기호순)가 진출했다고 발표한 이후 온라인에는 각 후보 득표율을 소수점 한 자릿수까지 명시한 글이 확산했다.



선관위는 당규에 따라 후보별 득표율은 공개하지 않지만, 해당 글은 허위라는 입장이다. 또한 허위 득표율을 경선 후보자 측이 의도적으로 발송한 것으로 드러난다면 엄중히 대처하겠다는 방침이다.



소병훈 중앙당선관위원장은 경기지사 예비경선 결과 발표 후 “후보자별 득표율·득표순위가 마구잡이로 돌고 있다. 전혀 사실과 다르니 속지 말아달라”고 당부했다. 경기지사 본경선 후보자는 한준호·추미애·김동연 후보로 결정됐다.

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