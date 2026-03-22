국민연금 기틀 마련 신수식 명예교수 별세

보험학이 경영학의 전문분야로 자리 잡는 데 기여하고 국민연금과 건강보험 제도 개선에도 영향을 미친 신수식 고려대 경영대학 명예교수가 21일 낮 12시44분 고려대안암병원에서 별세했다고 유족이 22일 전했다. 향년 84세.

고인은 경북 의성에서 태어나 고려대 상학과와 대학원을 졸업한 뒤 독일 쾰른대에서 유학했다. 이후 1971∼2007년 고려대에서 강의하며 후학을 양성했다. 고려대 재직 중에는 경영대학장, 노동대학원장, 한국보험학회장 등을 역임했다.

대표 저작으로는 1974년 박사 논문을 토대로 펴낸 ‘한국보험사’가 있다. 당시 국내 보험학 연구는 상법의 하위 영역으로 다뤄지던 상황이었다.

고인은 보험을 위험 관리와 자본운용, 상품 설계 등 기업 경영 관점에서 분석해 경영학의 독자적 학문으로 위상을 제시했다.

독일 유학 시절에는 사회보험을 연구해 국내 국민연금과 건강보험 제도 개선에도 기여했다.

고인은 ‘사회보장과 의료보험’(1974), ‘국민복지연금론’(1979), ‘사회보장론’(1978), ‘보험경영론’(1983) 등 다수의 책을 남겼고 2008년 제3회 대산보험대상을 수상했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지