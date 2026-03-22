대구 찾은 장동혁 “공천 잡음, 모두 제 책임”

국민의힘 대구시장 공천을 둘러싼 갈등이 격화하고 있는 가운데, 장동혁 대표가 공천 잡음을 두고 “모든 것이 당 대표 책임”이라며 사과했다. 장 대표는 중진 의원 컷오프(공천 배제) 논란을 빚고 있는 대구시장 공천에 대해 ‘시민 공천’ 방침을 공천관리위원회에 전달하겠다고 밝혔지만, 이정현 공관위원장은 사실상 컷오프 방침을 고수하고 있어 양측이 접점을 찾을 수 있을지 주목된다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 오전 대구시당에서 지방선거 대구시장 공천과 관련해 대구지역 국회의원들과 만난 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 22일 대구시당에서 국민의힘 대구지역 의원들과 비공개 연석회의를 가진 후 기자들과 만나 “의원들 말씀을 정리하면 대구시장 공천에 대해서는 대구 시민을 믿고, (대구 시민이) 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천을 해달라는 취지로 받아들였다”며 이같이 밝혔다.



이날 회의는 대구시장 공천 논란이 확산하자 장 대표가 대구 의원들에게 만남을 제안하면서 성사됐다. 회의에는 장 대표와 대구시장 출마를 선언한 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 대구 의원 12명 전원이 참석했다. 장 대표는 “경선은 그 과정을 통해서 경쟁력 있는 후보를 내야 하기도 하지만 경선에 참여했던 지지자들의 표심이 갈라지지 않는 것도 중요하다”라며 “그런 점들을 고려해서 공정한 경선이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 오전 대구시당에서 대구시장 공천과 관련해 대구지역 국회의원들과 만나는 자리에서 참석한 의원들이 굳은 표정으로 장 대표의 인사말을 듣고 있다. 사진 왼쪽부터 최은석, 추경호, 주호영, 윤재옥, 유영하 의원 연합뉴스

대구시장 공천을 둘러싼 진통은 계속되고 있다. 이 위원장이 ‘기업 경험·경제 전문성·세대교체’를 강조하면서 CJ제일제당 대표 출신 최은석 의원 ‘내정설’이 불거진 데다 오세훈 서울시장·박형준 부산시장·주호영 국회부의장 등 과거 친이(친이명박)계 인사와의 갈등까지 겹치며 ‘친이 학살’ 논란도 제기됐다. 이에 이 위원장은 페이스북을 통해 “조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다”라며 중진 컷오프 강행 방침을 시사했다. 공관위는 대구시장 공천에 대해서는 시간을 두고 논의를 이어가기로 하는 한편, 이날 서울 여의도 중앙당사에서 오 시장·박수민 의원· 김충환 전 의원 등 서울시장 공천 추가 신청자를 대상으로 면접을 진행했다.

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