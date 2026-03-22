허위 득표율까지… 與도 경선 과열 양상

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 경선이 본격화하면서 당내 신경전이 과열되고 있다. 민주당은 온라인에 유포된 전남광주통합특별시장 예비경선 득표율에 대해 “허위사실”이라며 엄중 대응하겠다고 밝혔다.

민주당 중앙당선거관리위원회는 22일 입장문에서 “허위 득표율이 문자메시지로 유포되면서 왜곡된 정보로 인해 선거가 혼탁해지고 있다”며 “이번 사안에 대해 어떠한 예외도 두지 않는 무관용 원칙을 적용할 것”이라고 밝혔다.



선관위가 지난 20일 전남광주통합특별시장 예비경선 결과를 발표한 이후 온라인에는 각 후보 득표율을 소수점 한 자릿수까지 명시한 글이 확산했다. 선관위는 정준호 의원이 득표율 6위로 낙선했고 김영록·강기정·주철현·신정훈·민형배 후보(기호순)가 본경선에 진출했다는 점만 알리며 득표율은 공개하지 않았다.



선관위는 “경선 결과 비공개라는 제도를 악용해 허위 정보를 유포함으로써 당원과 시·도민의 판단을 왜곡하고 경선의 공정성과 신뢰를 훼손한 중대한 선거질서 교란 행위”라고 비판했다.



서울시장 예비경선도 불이 붙고 있다. 서울시장 선거에 출마한 후보자들은 각종 여론조사에서 앞서고 있는 정원오 예비후보를 향해 견제구를 던졌다.



박주민 예비후보는 “(정 예비후보가) 권현민 도이치모터스 후보와 자리한 5월 31일은 대통령선거 사전투표였다. 9월 30일에는 국정자원(국가정보자원관리원) 화재가 복구도 안 됐는데 골프대회를 이어갔다”며 “(도이치모터스의) 더티핸드(더러운 손)를 잡아준 것”이라고 주장했다.



전현희 예비후보는 정 예비후보의 업적으로 꼽히는 ‘성공버스’에 대해 “공짜버스”라며 “선심성 전시행정으로 쓰여지는 세금이 아깝다”고 말했다. 정 예비후보 측은 “서울의 미래와 시민의 삶을 놓고 치열한 정책 경쟁이 이루어져야 할 민주당 예비경선이 소모적인 네거티브 경연으로 전락하고 있다”고 유감을 표했다.

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