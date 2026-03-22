“아들 왜 여기 있어, 엄마도 데려가”… 차가운 위패 붙잡고 오열

“우리 아들 왜 여깄어, 엄마도 데리고 가, 나랑 같이 가.”



22일 대전시청 1층 로비에 마련된 대덕구 안전공업 화재 참사 희생자 합동분향소. 아들의 이름이 새겨진 차가운 위패를 붙잡은 노모는 끊어질 듯한 목소리로 아들을 불렀다. 현실을 부정하듯 연신 위패를 어루만지던 노모는 결국 참았던 울음을 터뜨렸다. 한참을 오열하다 기력이 다해 휘청이는 노모를 곁에 있던 가족들이 급히 부축한 뒤 여러 명의 통곡 소리가 함께 울려 퍼졌다.

흐느끼는 모정 22일 대전시청에 마련된 대전 안전공업 화재 참사 희생자 합동분향소에서 한 유족이 아들 이름이 적힌 위패를 향해 손을 뻗고 있다. 대전=연합뉴스

이날 대전시청 복도에서는 온종일 비통한 울음소리가 흘러 나왔다. 아직 희생자들의 신원 확인 절차가 마무리되지 않은 채 분향소가 설치됐다는 소식을 접한 유가족과 지인, 동료들의 발길이 이른 아침부터 이어진 탓이다.



사고 전날까지도 아들과 술잔을 기울였다는 최모(66)씨는 여전히 아들의 부재를 믿지 못하는 모습이었다. 그는 “아들 휴일이라 파종 도와준다고 금산 와서 같이 일하고 저녁 먹고 술도 한잔 했다”며 “부모 건강 걱정하는 착한 아들이었고, 며느리한테 잘하고 자녀도 2명 있는 아빠였다”고 전한 뒤 울음을 삼켰다.



손주환 안전공업 대표이사도 이날 임직원들과 함께 분향소를 찾아 조문했다.

대형 화재로 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업의 손주환 대표이사가 22일 대전시청 1층 로비에 마련된 합동분향소를 찾아 조문한 뒤 자리를 떠나고 있다. 연합뉴스

직원 14명의 위패 앞에 선 손 대표는 “정말 죄송합니다”라며 크게 흐느꼈다. 하지만 조문을 마친 뒤 ‘헬스장 불법 증축 의혹’ 등을 묻는 취재진 질문에는 묵묵부답으로 일관하며 서둘러 자리를 떠났다. 손 대표는 전날 회사 홈페이지를 통해 “이번 사고로 인해 소중한 생명을 잃고 다치신 모든 분과 가족 여러분께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다”며 “피해를 본 분들과 유가족 여러분께 실질적인 도움이 되게끔 필요한 지원과 피해 복구에 책임을 다하겠다”고 공식 사과문을 발표했다.



지역 정치권 조문도 이어졌다.



국민의힘 대전시당은 오전 10시 30분 합동분향소를 찾았다. 이은권 시당위원장을 비롯해 시·구의원 20여명은 헌화와 묵념을 하며 희생자들을 애도했다.



더불어민주당 대전시당도 오전 11시 분향소를 방문했다. 박범계, 박용갑, 박정현, 장종태, 장철민, 황정아 의원과 허태정 전 대전시장 등은 헌화한 뒤 고인의 명복을 빌었다.



대전시청 합동분향소는 다음달 4일까지 운영될 예정이다.



시청 2층에는 유가족 대기실과 트라우마 지원센터가 마련되어 심리 상담과 휴식을 지원한다. 대덕구 대덕문화체육관에 설치된 중앙합동재난피해자지원센터에는 행정안전부, 고용노동부, 보건복지부, 경찰, 소방 등 22개 기관이 상주하며 민원 접수부터 의료·심리 지원까지 통합 서비스를 제공한다. 대전시와 대덕구는 유가족별로 일대일 전담 공무원을 배치해 밀착 지원에 나섰다.

이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 공동취재사진

행안부는 “피해 수습에 만전을 기하라”는 이 대통령 특별 지시에 따라 대전시에 재난특별교부세 10억원을 긴급 지원하기로 했다. 해당 예산은 화재 현장 잔해물 처리와 긴급 구호, 2차 피해 예방 등에 우선 투입된다. 정부는 유가족의 심리적 안정을 돕기 위해 중앙재난심리회복지원단을 본격 가동했다.



이번 참사의 수습 과정은 정례 브리핑을 통해 공개된다. 사고 원인 조사와 현장 합동 감식에는 유가족 참여가 보장된다.



김영훈 노동부 장관은 전날 중앙사고수습본부 3차 회의에서 “유가족을 보다 진심으로 대하고, 개별 상황에 맞게 촘촘하게 지원하며 사고 수습 과정을 투명하게 공개하겠다”고 밝혔다. 노동부는 유가족과의 소통을 강화하기 위해 대전지방고용노동청장을 전담 소통담당관으로 지정하고 상시 소통 채널을 가동한다. 또 사고 목격자·동료 노동자 등을 대상으로 한 트라우마 상담 지원과 산재보상대책반을 통한 맞춤형 산재보상 지원을 적극 발굴·지원하기로 했다.

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