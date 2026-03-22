주 4일제·휴교령… 각국 ‘에너지 허리띠’ 졸라매기 [美·이란 전쟁]

중동전쟁이 장기화하면서 국제유가 급등세가 꺾이지 않자 각국이 에너지 절약을 위한 비상조치를 잇달아 시행하고 있다. 미국은 이란산 원유의 판매를 허용하며 유가 상승 억제에 나섰지만, 공급 여력 부족과 이란의 ‘선별적’ 호르무즈해협 통제 행보에 유가 불안은 좀처럼 진정되지 않는 모습이다.



20일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국·이스라엘의 이란 공습 직후 각국 정부는 에너지 가격 상승 충격을 완화하는 데 초점을 맞췄으나, 최근에는 에너지 수요 자체를 줄이기 시작했다.

네팔의 액화석유가스(LPG) 판매소 앞에 늘어선 빈통. 로이터연합뉴스

영국은 주점과 식당을 대상으로 야간 냉장고 전원 차단을 권고했다. 슬로바키아는 주유소의 경유 판매량 제한에 나섰다.



중동산 에너지에 대한 의존도가 높은 동남아시아도 수요 통제에 나섰다. 스리랑카는 공공기관과 학교를 대상으로 주4일 근무제를 도입하고, 연료 배급제를 시행했다. 방글라데시는 대학에 휴교령을 내렸고, 에어컨 실내 온도를 25도 이하로 낮추는 것을 금지했다. 파키스탄도 학교를 2주간 폐쇄했다. 몰디브와 네팔은 취사용 액화석유가스(LPG) 공급을 제한했다.



단 요르겐센 유럽연합(EU) 에너지 담당 집행위원은 회원국 정부에 보낸 서한에서 당초 12월까지 저장고의 90%까지 채워야 하는 가스 비축 목표치를 80%로 낮추고, 가급적 조기에 비축 물량을 확보할 것을 촉구했다.

사우디아라비아산 석유를 싣고 호르무즈 해협을 빠져나온 유조선이 지난 12일(현지시간) 인도 서부 뭄바이항에 도착한 모습. EPA연합뉴스

전쟁이 4주째 이어지면서 국제유가 급등세가 진정되지 않자 미국은 이란산 원유 판매를 한 달간 허용하기로 했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 엑스(X)를 통해 “현재 해상에 발이 묶여 있는 이란산 원유에 대한 판매를 허용하는 매우 제한적이고 단기적인 조치를 승인했다”고 밝혔다. 베선트 장관은 호르무즈해협 봉쇄로 하루에 1000만∼1400만배럴의 공급 부족이 발생한다고 보면 이번 조치로 약 3주간 시장을 안정시킬 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 이란 석유부 대변인은 “현재 이란은 해상에 남아있는 원유가 없고 다른 국제시장에 공급할 물량도 없다”며 미국의 조치에 회의적인 반응을 보였다.



이란과 직접 거래하려는 움직임도 나타나고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 일본 선박의 호르무즈해협 통과와 관련해 일본 측과 협의를 개시했다고 말했다. 아라그치 장관은 전날 교도통신의 전화 인터뷰에서 “우리는 이란을 공격하는 적의 선박에 대해 봉쇄하고 있다”며 적 이외 선박의 통과는 가능하며 “협의를 거쳐 (일본 선박의) 통과를 허용할 용의가 있다”고 밝혔다.

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