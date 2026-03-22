김대희, 결혼 전 파혼할 뻔… 아내 "내려달랬더니 진짜 내려줬다"

코미디언 김대희의 아내 지경선 씨가 결혼 직전 파혼을 할 뻔 했던 일화를 풀어놓았다. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

코미디언 김대희의 아내 지경선 씨가 결혼 직전 파혼을 할 뻔 했던 일화를 풀어놓았다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘[밥묵자 200만 공약 삼자대면] 나... 지금 떨고 있니...? (feat. 신봉선, 지경선)’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 ‘꼰대희’에서 부부 연기를 하고 있는 김대희와 심봉선, 그리고 실제 김대희의 아내 지경선 씨가 출연해 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

심봉선은 김대희가 잠깐 자리를 비운 사이 지경선 씨에게 “김대희가 좋아서 결혼했어? 어디에 반했어?”라고 물었다. 이에 지경선 씨는 “그때 제가 너무 어렸다. 스물 여섯살 밖에 안 됐다”라고 답했다.

그러면서 “결혼 전에 파혼할 뻔한 적이 있었다”라고 말해 눈길을 끌었다.

성수대교를 지나 내려달라고 말한 지경선 씨. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

지경선 씨는 “결혼 날짜를 잡고 준비하는 과정에서 서로 피곤한 일이 많이 생겼다”며 “성수대교를 지나 집으로 가던 중 차 안에서 크게 다퉜다”고 이야기했다.

지경선 씨는 “화가 나서 ‘여기에서 내려달라’고 했는데, 보통은 그러면 안 내려주는데 정말 내려주더라”며 “막상 내려보니 신발 한 짝이 없더라”고 말했다. 그러면서 “전화해서 신발을 가져다 달라고 했더니 또 그걸 가져다줬다”고 말했다.

그걸 곧이곧대로 듣고 다리를 지나자마자 차에서 지경선 씨를 내려준 김대희. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

이에 심봉선은 “그래가지고 잘 넘어갔냐”고 물었고 지경선 씨는 수줍게 웃으며 고개를 끄덕였다. 심봉선은 김대희에게 “결혼할 사람을 다리 건너자마자 내려주는 사람이 어디 있냐”고 말했고, 김대희는 “김대희 금마가 그때부터 말을 잘 들었나 보네”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 김대희는 2006년 6살 연하의 승무원 출신 지경선 씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

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