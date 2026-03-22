역대 흥행 3위 '왕사남' 1457만명 돌파…"관객이 기록한 이야기"

영화 '왕과 사는 남자'가 1457만 관객 돌파를 자축했다.

배급사 쇼박스는 22일 사회관계망서비스(SNS)에 "역대 박스오피스 3위 달성과 함께 #왕과사는남자 1457만 관객 돌파"라는 글과 함께 포스터를 공개했다.

영화 '왕과 사는 남자' 포스터. 쇼박스 제공

이어 "1457년 역사가 지우려 했으나 1457만 관객이 기록하려는 이야기. 2026년의 백성 덕분에 더이상 외롭지 않습니다"라고 밝혔다.

'왕과 사는 남자'는 전날 누적 관객 수 1444만7740명을 기록했다. 이는 2017년 개봉한 '신과 함께-죄와벌'(1441만명)을 넘어선 수치로, 박스오피스 역대 흥행 3위에 등극했다.

현재 국내 박스오피스 역대 흥행 1위는 누적 관객 수 1761만명인 '명량', 2위는 1626만명인 '극한직업'이다.

'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종 이홍위가 유배지인 강원도 영월 광천골에서 마을 사람들과 어울리며 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 담았다.

장항준 감독의 여섯 번째 장편 영화 연출작으로 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 박지환, 김민, 이준혁, 안재홍 등이 출연했다.

<뉴시스>

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