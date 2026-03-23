[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 23일 (월요일) 실물수 있는 68년생, 손해 크게 볼 수 있다… 물건 관리 ‘비상’

96년생: 원리원칙에서 벗어나는 행동은 자제해야 한다. 84년생: 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다. 72년생: 적합한 장소에서 좋은 사람을 만날 수 있다. 60년생: 내실 있는 일에 관심을 가져라. 48년생: 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 36년생: 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

97년생: 동남으로 진출하면 성과를 달성할 수 있다. 85년생: 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다. 73년생: 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다. 61년생: 금전문제나 부동산문제가 풀리는 운이다. 49년생: 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다. 37년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

98년생: 급한 일일수록 신중하게 결정하라. 86년생: 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라. 74년생: 쉬운 일이라고 방심하지 말고 행동해라. 62년생: 한곳에 오래 머물기 싫다고 전전하면 불썽사납다. 50년생: 자그마한 노력으로 생각지 않은 효과를 거둔다. 38년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

99년생: 시간을 할애해서 분야에 대한 지식을 넓혀라. 87년생: 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라. 75년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생: 부채문제가 김씨 정씨 윤씨로 풀리는 운이다. 51년생: 사업자는 성과가 기대되지만 불안정할 수 있다. 39년생: 시선을 한곳에 집중하지 않으면 매우 힘들어진다.

00년생: 지나간 일에 연연하지 마라. 88년생: 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다. 76년생: 다른 사람을 비난하면 자신이 궁지에 몰린다. 64년생: 부동산문제가 해결되는 운이다. 52년생: 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라. 40년생: 남서쪽으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋겠다. 28년생: 가족과 화목하게 지내세요.

01년생: 차별하는 언행은 하지 않아야 한다. 89년생: 부당한 대우를 받더라도 일단은 보류해라. 77년생: 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라. 65년생: 금전문제는 서남방에서 해결되는 운이다. 53년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 41년생: 약속시간에 미리 도착하지만 도움이 되지 않다. 29년생: 당혹스러운 일에 휘말리나 원인은 탓할 수 없다.

02년생: 지금은 위기라고 생각할 아무런 이유가 없다. 90년생: 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라. 78년생: 망둥이가 뛰면 꼴뚜기도 날뛰니 마음을 다스려라. 66년생: 부채문제가 형제나 동료로 해결되는 운이다. 54년생: 작은 것에 만족하는 것이 이롭다. 42년생: 적재적소에 인원배치를 한다면 어려움이 없다. 30년생: 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

03년생: 잦은 변덕이 자신을 초라하게 만들 수 있다. 91년생: 가족관계에 의견차이 생기면 조율하라. 79년생: 가벼운 마음으로 시작하면 피로가 사라진다. 67년생: 문제의 실마리를 찾으니 차분히 판단하라. 55년생: 동남방에 있는 부동산이 해결되는 운이다. 43년생: 자금사정이 악화되어 심기가 불편할 수도 있겠다. 31년생: 남동쪽으로 움직이면 건강에 도움이 된다.

04년생: 좋은 결과 기대해도 된다. 92년생: 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라. 80년생: 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다. 68년생: 금전적인 문제는 해결방법을 동서방으로 가라. 56년생: 윗사람이나 상사로 부채문제가 해결되는 운이다. 44년생: 인덕이란 먼저 베풀 때에 비로소 발행하는 것. 32년생: 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다

05년생: 거래하기 좋은 시기로 적극성을 가지고 나서보라. 93년생: 해결될 기미가 안 보이면 일찌감치 포기하라. 81년생: 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다. 69년생: 부질없는 행동인줄 알면서 달려드는 것은 어리석다. 57년생: 사업이동은 동남으로 진출하라. 45년생: 일상생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라. 33년생: 금전문제로 심사가 어지러울 수 있다.

06년생: 양보하는 미덕을 보이는 것이 최선의 방법이 될 것이다. 94년생: 이성으로 얻는 것보다 잃는 게 많은 시기다. 82년생: 목표달성을 위한 노력이 정도를 벗어나면 자제하라. 70년생: 계산에 밝되 인간적인 교류가 밑바탕이 되도록. 58년생: 답답하지만 차근차근 설명하는 자세가 필요하다. 46년생: 동서방에 보유한 부동산은 해결할 수 있는 운이다. 34년생: 슬럼프는 인식할 때 더욱 길어질 수 있다.

95년생: 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다. 83년생: 방심하는 사이에 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다. 71년생: 도움이란 받는 것보다 주는 것이 더 소중하다. 59년생: 동산거래는 덕이 없고 부동산매입은 덕이된다. 47년생: 평상시보다 발걸음을 조금 천천히 내딛어라. 35년생: 함정을 파놓고 기다리고 있지 않은지 잘 살펴라.

백운철학원

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