성평등 인식 제고… 글로벌 거래소 타종식 [재테크 특집]

변동성 극심한 증시… 장기·분산 투자 각광 이란전쟁으로 증시 변동성이 극심해지고 환율이 심리적 저항선인 1500원을 넘어서면서 어느 때보다 위험 관리가 중요해지고 있다. 방향성을 예측하기 힘든 증시에서는 장기·분산 투자가 권고된다. 금융기관들이 제공하는 적립식 자동매수 서비스를 이용하면 정해진 날짜에 개별 주식이나 상장지수펀드(ETF)를 차곡차곡 모을 수 있다. 특히 퇴직연금 계좌를 통해 장기적으로 적립식 자동매수를 하면 안정적 노후 자금 마련에 유리하다. ‘잃지 않는 투자’에 더해 미래 성장산업 투자를 통한 시장 평균 이상의 수익률을 노리는 전략도 필요하다. 인공지능(AI) 반도체 및 인프라, 방산, 조선, 원자력, 신재생 에너지 등이 한국의 성장을 주도할 산업으로 주목받고 있다. 최근 민간 기업이 우주 개발을 주도하는 ‘뉴 스페이스’ 시대가 개화하고 올해 미국 항공기업 스페이스X의 기업공개(IPO)가 예정되면서 우주항공 산업도 테마주로 떠오르고 있다.

지난 13일 한국거래소가 글로벌 거래소들과 함께 개최한 ‘성평등을 위한 링더벨(Ring the Bell)’ 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국거래소 제공

한국거래소가 글로벌 거래소들과 함께 성평등 인식 제고를 위한 행사를 개최했다.



거래소는 지난 13일 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 유엔여성기구(UN Women), 국제금융공사(IFC)와 공동으로 ‘성평등을 위한 링더벨(Ring the Bell)’ 행사를 서울 사옥 종합홍보관에서 열었다고 22일 밝혔다.

이 행사는 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 하에 성평등 달성을 위한 민간 부문 협력과 여성영량강화원칙에 대한 인식을 제고하기 위해 마련됐다. 각국 거래소에서 타종식을 여는 형식으로 진행된다. 2015년 당시 7개 거래소로 시작해 2024년 111개, 지난해 126개 거래소가 참여했다.



올해 행사는 ‘모든 여성과 소녀들을 위한 권리, 정의, 행동’을 주제로 열렸으며 전 세계 115개 거래소가 참여했다.



안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 영상 메시지를 통해 “전 세계 여성은 여전히 남성이 누리는 법적 권리의 약 64%만을 보장받고 있다”며 “여성과 소녀 모두에게 정의가 현실이 되도록 행동해야 할 때”라고 강조했다.



김기경 거래소 경영지원본부 부이사장은 “2021년 이사회 다양성 제고를 위해 자본시장법이 개정된 이후 주요 상장기업 여성 임원비율이 8.1%로 역대 최고 수준을 기록하는 등 진전이 있었지만 아직 부족한 상황”이라며 “거래소도 자본시장 내 성평등 문화 확산을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

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