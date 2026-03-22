기후변화 대응 우수… CDP 2년 연속 최고등급 [부동산 특집]

초기 자금 부담 낮춘 신규 분양 눈길… ESG 경영 등도 속도
교통 호재와 직주근접, 상품성 등을 내세운 신규 분양 단지가 전국 곳곳에 속속 들어서고 있다. 건설사마다 초기 자금 부담을 낮춘 조건과 학군·교통 등 생활 인프라를 갖춘 단지를 잇따라 선보이며 홍보에 팔을 걷어붙였다. 건설업계는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 브랜드 경쟁력 강화에도 신경을 쓰고 있다. 주거 상품을 넘어 ‘브랜드 경험’과 지속가능 경영을 앞세운 차별화 전략이 확산되는 모습이다.
㈜한화는 지난 10일 CDP 한국위원회가 주최한 ‘2025 CDP 코리아 어워드’에서 산업재 부문 ‘탄소경영 섹터 아너스’에 선정됐다고 밝혔다.
CDP는 전 세계 주요 기업의 기후변화, 물 안정성, 산림자원, 생물다양성 등을 평가해 공개하는 글로벌 비영리 기구다. 지난해 약 2만2100개 기업이 평가를 받았고, 이 중 A등급을 받은 기업은 약 4%이다.
‘탄소경영 섹터 아너스’는 CDP의 기후변화 대응 평가를 바탕으로 산업별 우수 기업에 수여하는 상이다. 한화는 산업재 부문에서 2년 연속 최고등급인 ‘리더십 A’를 획득했다.
한화는 K-RE100(한국형 RE100) 가입으로 사용 전력 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 목표를 세우고, 직접전력거래(PPA) 방식으로 재생에너지를 확보하고 있다. 온실가스 감축과 에너지 효율화 활동도 지속 추진 중이다. 또한 국제 기준에 맞춰 Scope3 배출량 관리와 기후 리스크, 물 스트레스 분석, 자연자본 영향평가 등 전사 차원의 환경 리스크 관리 체계를 구축해 운영하고 있다.
한화 관계자는 “이번 수상은 한화의 지속적이고 체계적인 기후변화 대응 노력을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.
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