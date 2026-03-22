구미시, 중동발 위기에 ‘100억 규모’ 긴급 경영자금 투입

경북 구미시는 지역 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 긴급 경영안정 금융지원을 추진한다고 22일 밝혔다.

중동 사태 장기화 가능성에 대비해 자금 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업과 소상공인의 금융 부담을 줄이고 대외 경제 불확실성에 따른 피해를 줄이기 위해서다.

시는 중소기업의 경영안정을 돕고자 긴급경영안정자금을 지원한다. 지원 규모는 중소기업 운전자금 100억원이다. 기업당 최대 10억원 이내에서 융자를 지원한다. 2년간 연 2.5%의 이차보전을 통해 이자 부담을 경감한다.

소상공인에게는 특례보증사업을 병행 추진해 업체당 최대 7000만원까지 대출을 지원하고 2년간 3%의 이자를 지원한다. 지원 대상은 중동 정세 불안으로 직간접적인 영향을 받은 수출 중소기업과 소상공인이다.

중소기업 운전자금은 23일부터 구미시 기업지원 IT포털을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 소상공인 특례보증은 25일부터 신청 가능하며 경북신용보증재단 구미지점 상담을 거쳐 보증서를 발급받은 뒤 협약은행에서 대출받을 수 있다.

김장호 시장은 “중소기업 긴급경영안정자금 지원을 통해 대외 경제 불확실성에 신속히 대응하고 지역 기업과 소상공인의 자금 유동성과 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

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