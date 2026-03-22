대구대, 김천의료원 경북서부권역과 ‘난임 인구 대응 협력체계’ 구축

대구대학교는 지역혁신 중심 대학지원사업(RISE)단 산하 난임헬스케어센터와 DU난임대응센터가 최근 김천의료원 경북서부권역 난임∙임산부심리상담센터와 난임인구 대응 전문역량 및 심리지원 협력체계 구축을 주된 내용으로 한 업무 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

DU난임대응센터와 김천의료원 경북서부권역 난임∙임산부심리상담센터 관계자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 대구대학교 제공

협약은 국가적 과제인 저출산과 난임 문제 해결을 위해 각 기관이 긴밀한 협력 체계를 구축하고 공동의 발전을 도모하고자 마련했다. 양 기관은 난임 인구를 위한 실질적인 심리상담 지원 체계를 마련하고 관련 전문인력을 양성하는 데 힘을 모으기로 합의했다.

주요 협약 내용은 난임 인구의 심리적 어려움을 해소하기 위한 심리상담 지원 체계 구축, 현장 맞춤형 인력 양성을 위한 협동 교육프로그램 공동 개발 등이다.

구덕본 DU난임대응센터장은 “이번 협약을 경북도 라이즈(RISE)사업(부처협업형 REGO 사업)과 적극적으로 연계해 지역 내 난임 대응 네트워크를 활성화하고 실효성 있는 저출산 극복 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.

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