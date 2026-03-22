“조금만 더 벌자” 했다가…20대 ‘빚투’ 손실 3배 커졌다

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이달 들어 대출이나 신용거래 등 빚을 내고 주식에 투자하는 이른바 ‘빚투’에 나선 개인투자자들의 손실 규모가 커진 것으로 나타났다.

특히 신용융자를 사용한 20대 소액 투자자일수록 일반 투자자보다 손실률이 3배 이상 벌어졌다.

22일 금융권에 따르면, 국내 대형 증권사 2곳의 개인투자자 종합계좌 약 460만개를 분석한 결과 이달 1일부터 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 –19.0%로 집계됐다.

이는 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)보다 2배 이상 큰 손실 규모다.

연령대별로 보면 60대 ‘빚투’ 투자자의 수익률은 -19.8%로 가장 낮았고, 30대(-18.2%)와 20대(-17.8%) 역시 큰 폭의 손실을 기록했다.

다만 신용융자를 사용하지 않은 투자자와의 격차는 젊은 층에서 더욱 두드러졌다.

30대의 경우 일반 투자자 수익률은 –6.6%로 전 연령대 중 비교적으로 양호했지만, 신용융자를 활용하면 손실률이 약 2.8배 확대됐다.

20대 역시 신용융자 미사용 계좌(–6.7%) 대비 사용 투자자의 수익률은 –17.8%로 손실 폭이 약 2.7배 커졌다.

소액 투자자일수록 타격이 컸다. 투자금 1000만원 미만 계좌에서 신용융자 사용 투자자의 수익률은 –20.7%로, 미사용 계좌(-7.5%)보다 약 2.8배 악화됐다.

특히 20대 소액 투자자는 손실률 격차가 3.2배에 달해 가장 취약한 것으로 나타났다.

이는 20대 투자자들이 신용융자를 활용해 특정 종목에 집중 투자하는 이른바 ‘몰빵’ 전략을 택하는 경향이 강하기 때문으로 분석된다.

과거 2022년 강세장에서도 신규·저연령·소액 투자자일수록 신용거래 수익률이 낮고, 분산투자 수준이 떨어지는 유사한 흐름이 확인된 바 있다.

금융당국은 현재 신용융자 규모가 시가총액 대비 약 0.6% 수준으로, 시장 전반의 시스템 리스크로 확산될 가능성은 제한적이라고 보고 있다.

다만 변동성이 큰 장세에서는 레버리지 투자 손실이 빠르게 확대될 수 있는 만큼, 관련 리스크 관리 체계와 금융권의 잠재적 빚투 요인을 점검할 방침이다.

전문가들은 주식 투자 시 ▲여윳돈으로만 투자하기 ▲일확천금 기대하지 않기 ▲장기 투자하기 ▲분산 투자하기 등의 원칙을 지키는 것이 중요하다고 강조했다.

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