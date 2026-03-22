제주도, 23일부터 ‘공직자 차량 5부제’ 시행

제주도는 중동 사태로 인한 국가적 자원안보 위기에 선제적으로 대응하고 에너지 절약 분위기를 확산하기 위해 23일부터 ‘공직자 차량 5부제’를 본격 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 차량 5부제는 도 본청과 행정시, 공기업, 출자·출연기관 및 소속·산하기관 임직원 차량을 대상으로, 자원안보 위기가 안정화될 때까지 운영된다.

제주도청 본관 주차장 전경.

운영 방식은 차량 번호 끝자리에 따라 해당 요일에 주 1회 운행을 제한하는 것으로, 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번) 순으로 적용되며, 주말과 공휴일은 제외한다.

다만, 업무의 효율성과 사회적 배려를 위해 경차, 전기차 등 친환경 차량, 장애인 차량, 임산부 및 유아 동승 차량, 업무용 차량 등은 차량 5부제에서 제외한다.

제주도는 이번 계획을 통해 공공기관 차량 운행량을 약 20% 감축하는 것을 목표로 하고 있다.

도 본청을 기준으로 대상 차량 506대가 참여할 경우, 연간 약 138.65tCO2eq의 탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 이는 소나무 13만8650그루가 연간 흡수하는 탄소량에 해당한다.

아울러, 도는 도내 공공기관과 유관기관 직원이 공유 전기자전거를 이용해 출퇴근할 경우 이용료를 지원하는 시범사업을 병행해 공직자들의 솔선수범을 독려할 예정이다.

김인영 제주도 특별자치행정국장은 “공직자들이 앞장서 이번 차량 5부제를 국가적 에너지 위기 극복과 탄소중립 실현의 계기로 만들어 나가겠다”며 “도민 여러분도 대중교통 이용 등 일상 속 에너지 절약에 함께해 주길 부탁드린다”고 말했다.

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