허경환, 양상국 부친상 가서도 유행어…"좋은 데 가고 있는데"

코미디언 허경환이 장례식장에서 본인의 유행어를 선보인 일화를 공개했다.

21일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '촌놈들의 전성시대, 쩐의 전쟁 in 김해' 편이 공개됐다.

21일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 코미디언 허경환이 장례식장에서 본인의 유행어를 선보인 일화를 공개했다. MBC 제공

이날 양상국은 유재석, 하하, 주우재, 허경환과 함께 고향 김해 진영을 찾았다.

차를 타고 이동하던 중 양상국은 "여기 진영에 와본 사람이 많지 않다. 경환이 형은 아버지 상 때 왔었다"며 부친상을 떠올렸다.

그는 "당시 화환이 정말 많이 들어왔는데, 유재석 선배님 화환이 딱 들어왔다. 그래서 '다 치워라. 유재석 선배님 것만 남겨라'고 했다"고 밝혔다.

그러면서 "동기들도 많이 와줬다. 다음 날 새벽까지 함께 있어 줘서 힘이 많이 됐다"며 감사함을 전했다.

이에 허경환은 "장례식 2일 차에 동기들이 다 모였는데, 양상국이 나한테 유행어를 해달라고 했다"고 회상했다.

이어 "'아버지 좋은 데 가고 있는데, 좋은 데 가는 바로 이 맛 아닙니까'"를 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

양상국은 "원효 형은 '좋은 데 안 가면 안돼'를 했다. 그때 동기들이 와준 게 정말 큰 힘이 됐다"고 덧붙였고, 하하는 "개그맨들이 이런 순간에 더 뭉치는 모습이 부럽다"고 전했다.

<뉴시스>

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