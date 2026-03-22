전국 구름 많고 일교차 큰 날씨…한낮 최고 ‘19도’ [오늘날씨]

22일 일요일은 서해안을 중심으로 짙은 안개가 끼고 내륙은 일교차가 크게 벌어질 전망이다.

인천 연수구의 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨리고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -2~8도, 낮최고기온은 14~19도가 되겠다. 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮고, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 4도, 수원 2도, 춘천 -1도, 강릉 7도, 청주 4도, 대전 3도, 전주 4도, 광주 5도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 17도, 인천 14도, 수원 17도, 춘천 17도, 강릉 17도, 청주 18도, 대전 18도, 전주 18도, 광주 19도, 대구 18도, 부산 16도, 제주 18도다.

당분간 일교차가 15~20도로 크게 벌어지겠으며, 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

이날 오전까지 인천·경기서해안과 충남서해안, 전북서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 경기내륙과 충청권내륙, 그 밖의 전라권에도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

제주도는 오후부터 저녁 사이 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘보통’으로 예상된다.

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