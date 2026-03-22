황인범에 이어 이강인 너마저? ‘골든보이’ 이강인, 소속팀 경기에서 거친 파울 당하며 왼쪽 발목 부상…‘홍명보호’ 연이은 부상 악재로 타격

황인범(페예노르트)에 이어 이강인(파리 생제르맹), 너마저? ‘골든보이’ 이강인이 3월 A매치 전 마지막 소속팀 경기에서 왼쪽 발목을 밟혔다. 파울을 당하자마자 이강인이 극심한 고통을 호소했기에 부상이 의심되는 상황이다.

파리 생제르맹의 이강인(오른쪽)이 21일 프랑스 니스 알리안츠 리비에라에서 열린 니스와 PSG의 리그1 경기에서 니스의 이샴 부다우이와 볼을 다투고 있다. AP연합뉴스

이강인은 22일(이하 한국시간) 프랑스 니스의 알리안츠 리비에라에서 열린 니스와의 2025∼2026 리그1 27라운드 원정 경기에 선발 출전해 팀이 2-0으로 앞서던 후반20분 우스만 뎀벨레와 교체됐다.

교체되기에 앞서 후반 14분 이강인은 니스 미드필더 유수프 은다이이시미예로부터 거친 파울을 당했다. 이강인이 동료에게 패스하자마자 은다이이시미예가 이강인의 왼쪽 발목 아킬레스건 부위를 강하게 밟았다. 거친 파울에 그라운드에 쓰러진 이강인은 왼손으로는 발목을 부여잡고 오른팔로는 눈을 가린채 고통스러워했다. 주심은 비디오판독(VAR) 뒤 은다이이시미예에게 레드카드를 내밀었다. 이강인은 교체되자마자 벤치에서 발목에 의료진의 처치를 받았다.

사진=EPA연합뉴스

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이강인의 발목 상태가 심각하다면 ‘홍명보호’로서는 대형 악재다. 홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 28일 영국 런던에서 코트디부아르, 4월 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아를 상대한다. ‘홍명보호’는 현재 부상으로 최적의 멤버들을 소집하지 못한 상황이다. ‘홍명보호’의 황태자로 불리던 박용우(알아인)를 비롯해 원두재(코르파칸) 등 수비형 미드필더들이 부상으로 전열에서 이탈한 상황에서 이번 2연전을 앞두고 ‘홍명보호’의 공수 연결의 핵심 역할을 하던 ‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)도 발목 부상으로 소집 제외됐다. 공격진의 핵심인 이강인마저 쓰러지는 건 홍명보호 중원에 심대한 타격이다.

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이강인은 이날 공격포인트는 올리지 못했으나 패스 성공률 87%를 기록하며 PSG 4-0 승리에 이바지했다. 직전 라운드 AS모나코전 1-3 충격패의 아픔을 4점 차 대승으로 지운 PSG는 1위(승점 60)로 올라섰다. 한 경기를 더 치른 2위 랑스와 승점 차는 1이다.

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