대전 화재 사망자 신원확인 결과 이르면 23일 나올 듯

14명의 사망자가 발생한 대전 대덕구 문평동 소재 안전공업 화재와 관련, 사망자 신원 확인이 이르면 23일 마무리될 것으로 보인다.



22일 대전경찰청에 따르면 국립과학수사연구원은 사망 원인 등을 밝히기 위한 부검과 신원 확인을 위한 유전자(DNA) 분석 작업을 하고 있다.

대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 외관을 21일 오전 하늘에서 바라본 모습. 연합뉴스

신원 확인은 유족의 DNA와 시신에서 채취한 DNA를 대조하는 방식으로 이뤄진다.



신원 확인 결과는 이르면 23일 나올 것으로 경찰은 보고 있다.



이번 화재 사망자 14명 가운데 시신이 가장 먼저 발견된 40대 남성의 신원만 확인돼 유가족에게 통보된 상황이다.



경찰 관계자는 "아직 조심스러운 부분이 있어 DNA 분석 작업이 얼마나 마무리됐는지를 밝히기는 어렵다"며 "국과수 조사 결과가 나와야 유가족 통보 절차를 밟을 수 있을 것"이라고 말했다.



앞서 경찰은 화재 발생 직후 대전경찰청 수사부장을 팀장으로 한 131명 규모의 전담팀을 편성했다.



사망자 시신 수습이 완료됨에 따라 화재 원인을 밝히기 위한 조사도 본격적으로 진행된다.



경찰과 소방당국 등 유관기관은 이날 현장감식 방향과 안전 대책 등을 논의하는 회의를 진행한다.



다만 붕괴·소실된 곳이 광범위하고 발화부로 추정되는 1층 역시 안전이 확보되지 않은 것으로 파악돼 당장 현장감식에 착수하지는 못할 것으로 보인다.



경찰 관계자는 "전날까지는 시신 수습에 주력했기 때문에 감식이나 화재 원인 조사를 진행하기는 어려웠다"며 "오늘부터 감식반 투입 방식과 안전 확보 여부 등을 포함해 전반적인 방향을 논의한 뒤 현장감식 일정을 잡을 예정"이라고 말했다.

<연합>

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