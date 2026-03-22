“달리고 놀고 인증한다”…젠지 사로잡은 ‘러닝 엔터테인먼트’ 붐

새벽 공기를 가르며 한강변을 달리는 이들의 손에는 스톱워치 대신 스마트폰이 들려 있다. 기록 단축보다 중요한 건 ‘오늘의 러닝’을 증명할 감각적인 사진과 경로 데이터다. 젠지 세대에게 달리기는 이제 단순한 체력 단련을 넘어 여행·콘텐츠·커뮤니티 경험을 함께 소비하는 하나의 라이프스타일 문화로 자리 잡고 있다.

CU 제공

이 같은 흐름은 생활체육 참여 패턴 변화에서도 감지된다. 22일 국가데이터처 생활체육 조사에 따르면 젊은 층 참여 종목 가운데 러닝·조깅이 꾸준히 상위권을 유지하며 참여 비중이 확대되는 추세를 보이고 있다. 기록 경쟁 중심의 ‘선수형 운동’보다 경험과 인증을 중시하는 소비형 스포츠 문화가 확산되고 있다는 해석이 나온다.

여행업계는 달리기와 휴양을 결합한 이른바 ‘런트립(Run-Trip)’ 상품으로 새로운 수요 공략에 나섰다. 노랑풍선이 선보인 ‘보홀 러닝 여행’은 현지 마라톤 대회 참가를 핵심 일정으로 구성한 대표 사례다. 참가자들은 레이스 완주 후 초콜릿힐과 타르시어 보호구역 등 관광 코스를 연계하며 성취 경험과 여행 만족도를 동시에 높이는 구조다.

국내에서도 스포츠 여행 플랫폼과 액티비티 서비스의 결합이 이어지고 있다. 하나투어가 투자한 스포츠 여행 플랫폼 ‘클투’와 액티비티 플랫폼 ‘와그’는 최근 ‘오크밸리 힐스 나이트 레이스’를 통해 야간 러닝과 커뮤니티 프로그램을 결합한 체험형 콘텐츠를 선보였다. 골프장 코스를 활용한 색다른 레이스와 사후 네트워킹 프로그램이 결합되면서 ‘달리는 축제’ 형태의 이벤트로 진화하고 있다는 평가가 나온다.

유통업계 역시 러너들의 거점을 확보하기 위한 공간 전략에 속도를 내고 있다. 현대백화점은 더현대 서울에 러닝 특화 커뮤니티 공간 ‘더현대 러닝 클럽’을 마련하고 발 분석 상담과 러닝화 체험 콘텐츠를 제공하고 있다. 단순 판매를 넘어 체험 중심의 스포츠 라이프스타일 플랫폼으로 진화하려는 시도다.

편의점 CU는 한강 인근 일부 점포를 ‘러닝 스테이션’ 형태로 운영하며 물품 보관과 휴식 기능을 강화했다. 에너지젤·단백질 간편식 등 러닝 관련 상품군을 확대 배치해 운동 동선 속 소비 접점을 넓히는 전략도 병행하고 있다.

업계에서는 이러한 변화가 단기 유행에 그치지 않을 가능성에 무게를 둔다. 한 유통업계 관계자는 “젠지 세대에게 러닝은 자기관리이자 가장 부담이 적은 소셜 활동 수단”이라며 “체험 콘텐츠와 공간 마케팅을 결합한 러닝 시장 경쟁은 앞으로 더욱 확대될 것”이라고 말했다.

주말 새벽 한강 러닝 모임 예약이 빠르게 마감되고, 달리기 후 인증 사진이 SNS 피드를 채우는 풍경은 이제 낯설지 않다. 운동을 넘어 하나의 놀이이자 관계 형성 방식으로 자리 잡은 러닝 문화가 소비와 여행의 지형까지 바꾸고 있다는 분석이 힘을 얻는다.

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