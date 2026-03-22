김영록 “제이홉 고향 광주에 ‘K-POP 아레나’ 구축하겠다”

전남광주특별시장 선거에 출격한 김영록 후보가 광주 출신 글로벌 스타인 방탄소년단(BTS) 제이홉을 매개로 한 ‘K-POP 아레나존’ 구축을 핵심 공약으로 내걸었다. 서울 광화문을 달군 K-콘텐츠의 열기를 호남권으로 끌어와 지역 경제의 새 지평을 열겠다는 구상이다.

21일 서울 광화문광장에서 열린 방탄소년단(BTS) 공연. 블로그 캡처

김 후보는 22일 사회관계망서비(SNS) 등을 통해 “21일 서울 광화문에서 열린 BTS 공연으로 전 세계가 들썩이고 있다”며 “글로벌 스타 제이홉의 고향인 우리 전남광주에 세계적 수준의 K-POP 아레나를 구축해 ‘플레이 그라운드 전남광주시대’를 열겠다”고 밝혔다.

김 후보는 현재 전남광주가 처한 문화 인프라의 한계를 정조준했다. 그는 “우리 지역은 예로부터 예향(藝鄕)으로 불려왔으나, 정작 대형 공연장이 없어 K-POP 가수와 세계적 아티스트들이 공연을 하고 싶어도 할 수 없는 안타까운 상황이 반복되고 있다”고 설명했다.

방탄소년단(BTS) 서울 광화문광장 공연 안내. 페이스북 캡처

실제로 수도권에 집중된 대형 아레나급 공연장 부재는 지역 문화 소외 현상의 주요 원인으로 꼽혀왔다.

김 후보는 전남광주특별시 출범에 맞춰 단순히 공연장에 그치지 않고 쇼핑과 문화, 예술이 결합된 복합 문화 공간을 조성해 지역민의 삶의 질을 획기적으로 높이겠다는 복안이다.

그는 “K-POP 아레나가 구축되면 전국은 물론 전 세계 관광객이 몰려드는 문화 거점이 될 것”이라며 “이는 곧 일자리 창출과 지역 경제 활성화로 직결되는 마중물이 될 것”이라고 강조했다.

김 후보는 “K-POP 광화문의 뜨거운 열기를 전남광주로 잇겠다”며 “세계적 수준의 문화 콘텐츠 도시를 반드시 만들겠다”고 말했다.

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