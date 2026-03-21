[BTS 컴백] 금속탐지기에 걸린 칼…알고보니 요리사

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 예정된 21일 광화문 일대에서 요리사가 식칼을 소지한 채 통행하다가 검문에 걸린 것으로 파악됐다.



경찰 관계자는 종로구 세종문화회관 내 BTS 공연 통합현장 본부 상황실에서 열린 국무총리 보고에서 금속탐지기로 식칼을 식별한 뒤 그 소지자의 신원이 요리사임도 확인했다고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 여는 21일 서울 광화문 광장 출입구에 금속탐지기가 설치돼 있다.

탐지 정밀도가 높아 금속 물품 대부분을 확인할 수 있다는 취지로, 김민석 총리가 "손톱깎이도 체크가 되냐"고 묻자 "아주 민감하게 하면 된다"고 답했다.



오전엔 배낭에 과도를 넣은 채 금속탐지기를 통과하려던 일행이 경찰의 제지를 받기도 했다. 이들은 평소 과일을 깎아 먹으려 과도를 소지한 것뿐이라며 경찰과 실랑이를 벌인 것으로 전해졌다.



실제로 연합뉴스가 확인한 한 게이트의 물품 보관함엔 과도 하나와 라이터 여러 개가 놓여 있었다. 소지한 채 게이트 안쪽으로 진입할 수 없어 아예 두고 간 것이다.



오후 8시께 BTS 공연이 열리는 광화문광장을 중심으로 광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역은 안전 펜스가 둘러쳐진 상태다. 광장을 통과하려면 펜스를 따라 설치된 31개 게이트를 지나야 한다.



경찰은 게이트 안팎으로 보행 흐름이 정체되지 않도록 통행을 유도하는 방식으로 인파를 관리 중이다.

하지만 오후 들어 인파가 늘면서 게이트 뒤로는 긴 대기줄이 형성돼 통행자들의 불만이 이어지고 있다. 인파가 몰려 혼잡해진 일부 게이트는 임시로 진입 자체가 금지되기도 했다.



해당 게이트 대신 다른 게이트로 돌아가라는 경찰 지시에 한 시민은 "지금 여기 절반은 BTS와 관련이 없을 것 같다"며 불만을 드러내기도 했다.



공연을 보러 일본에서 찾아온 이시바시 후바타(46)씨는 "경찰이 안전을 관리해주는 건 필요한 일이고, 또 좋은 일이라 생각하지만 이 콘서트 때문에 시민들에게 너무 피해가 가는 것 같아 죄송하기도 하다"고 말했다.

<연합>

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