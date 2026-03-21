‘델타 포스’의 전설 척 노리스 별세…향년 86세

영화 ‘델타포스’ 및 ‘대특명’ 시리즈 등으로 큰 사랑을 받은 미국 할리우드 액션 배우 척 노리스가 19일(현지시간) 향년 86세 나이로 세상을 떠났다.

배우 척 노리스. 연합뉴스

AFP통신 등은 노리스의 유족이 20일 사회관계망서비스(SNS)에 성명을 올리고 “사랑하는 첫 노리스가 어제 아침 갑자기 세상을 떠난 소식을 전하게 돼 무거운 마음”이라고 밝혔다.

유족들은 “세상 사람들에게 그는 무술가이자 배우, 힘의 상징이었고 우리에게는 헌신적인 남편이자 사랑하는 아버지, 할아버지, 멋진 형제, 우리 가족의 심장이었다”고 기억했다.

사인은 공개하지 않았지만, 불과 지난주까지만 하더라도 노리스가 SNS를 통해 건강한 모습을 선보이며 “나는 나이 들지 않는다. ‘레벨 업’할 뿐”이라고 말하기도 했다. 그러나 외신들은 노리스가 전날 하와이주(州) 카우아이섬에서 병원에 응급 입원했다고 보도했다.

노리스는 1940년 오클라호마주에서 세 형제 중 장남으로 태어났으며 1950년대 후반 미 공군에 입대해 한국에 주둔하면서 당수도를 접했다. 이후 세계 가라데 대회에서 6번 우승하며 직접 미국에 무술 도장을 차렸다.

프리실라 프레슬리, 밥 바커, 스티브 맥퀸 등 연예인들에게 무술을 가르쳐 주면서 할리우드와 접점을 쌓았고, 1972년 영화 ‘맹룡과강’에 브루스 리(李小龍·이소룡)와 일대일 대결을 펼치는 상대로 등장해 대중에게 눈도장을 찍었다.

이어 1980년대에는 ‘델타 포스’, ‘대특명’ 시리즈, ‘매트 헌터’ 등의 주연을 맡으며 액션 스타로 거듭났다.

‘분노의 보안관’(1982), ‘고독한 늑대’(1983), 싸이렌스(1985) 등에도 출연했고 1993년부터 2001년까지 CBS에서 방영된 드라마 ‘워커, 텍사스 레인저’ 시리즈에서 코델 워커 경사 역을 맡아 특유의 회전 발차기로 팬들의 사랑을 받았다.

2000년대 들어서는 ‘익스펜더블 2’(2012), ‘피구의 제왕’(2004)을 통해서도 건재한 모습을 보였다.

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